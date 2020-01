L'acteur Brad Pitt — PictureLux / Starface

Brad Pitt pensait-il créer une telle émeute en blaguant sur le SAG Award qu’il venait de remporter, lançant « Je vais ajouter ça à mon profil Tinder », comme le relaye CNN ? Pas sûr, et pourtant… Depuis que l’acteur couronné pour son rôle dans Once Upon a Time… in Hollywood, a évoqué sa présence sur l’application de rencontre, tout le monde cherche son profil !

D’autant que l’ex de Jennifer Aniston et Angelina Jolie a ouvertement ri de sa propre situation en parlant de son rôle dans le film de Quentin Tarantino. « Soyons honnête, c’était un rôle compliqué – un mec défoncé, qui enlève sa chemise et ne s’entend pas avec sa femme », a-t-il ajouté.

Chacun cherche son Tinder

Ce n’est pas la première fois que Brad Pitt fait référence à sa vie sentimentale « désastreuse », et même s’il a l’air de s’entendre de nouveau très bien avec Jennifer Aniston, les internautes sont prêts à lui redonner le sourire et plus si affinité.

Someone PLEASE point me to Brad Pitt's tinder profile!

(And thank you for the bonus adam driver shot. I'm well fed now) https://t.co/wolLNF7fbx — MonaLiz (@HeyItsMonaLiz) January 20, 2020

« Que quelqu’un me donne le profil Tinder de Brad Pitt s’il vous plaît ! », a lancé cette internaute.

If brad Pitt has a tinder ..... I HAVE A TINDER !!!!!! PERIODT — half-price tickets on a sunday matinee 🎟 (@DespainMemphis) January 20, 2020

« Si Brad Pitt a un Tinder… J’ai un Tinder !!!! Point final », ajoute cette autre.

D’autres se voient déjà en situation.

Can you even imagine matching with Brad Pitt on tinder??? How do you even start a conversation with him??? Thelma & Louise was a great film I love your work?? https://t.co/ehT0Qkjv59 — Berecca (@RbccaFshks) January 20, 2020

« Imaginez que vous matchez avec Brad Pitt ??? Comment vous commencez la conversation ??? Thelma & Louise, quel grand film, j’adore votre travail ??? », imagine cette twittos.

Et même les SAG Awards ont l’air intéressé…

Why don't we ever see Brad Pitt when we're swiping on Tinder?! #sagawards pic.twitter.com/rTkZmhBSZJ — SAG Awards® (@SAGawards) January 20, 2020

« Pourquoi ne voit-on jamais Brad Pitt quand on swipe sur Tinder ? ! », questionnent-ils.

D’autres semblent avoir trouvé la solution.

Brad Pitt is on tinder? Guess I have to increase my age limit and move to California. pic.twitter.com/Dl9pIVxCL1 — Lauren 😎 (@Lauren_McCraw) January 20, 2020

« Brad Pitt est sur Tinder ? Je vais augmenter ma limite d’âge et déménager en Californie ».

Et après tout, pourquoi pas…