Quand le Web rend malade — MEDIAMODIFIER / PIXABAY

Quel internaute n’est pas, un jour, tombé dans l’un des pièges du Web ? Si les outils numériques ( réseaux sociaux, messageries instantanées, applis de rencontre, etc.) ont changé notre rapport aux autres, ils ont aussi modifié notre rapport au monde. Immédiateté des échanges, accès à l’information, vitesse de communication, on n’a jamais eu accès à autant de données auparavant. Mais ces avantages ont un prix.

Ces dernières années, la réputation du Web a été égratignée par de nombreuses dérives qui ont des impacts sur notre santé mentale. Certains modérateurs d’images violentes sont victimes de stress post-traumatique, tandis que certains adolescents développent des addictions aux jeux vidéo ou à la pornographie, d’autres souffrent de phobies sociales. Le Web crée des pathologies plus ou moins graves dont on commence peu à peu à détecter les symptômes : hypocondrie, syndrôme FoMo (fear of missing out, la peur de rater quelque chose), insomnies, anxiété, perte de confiance en soi…

Si vos usages numériques vous rendent malades, si vous ne vous sentez plus vous-mêmes depuis que vous avez adopté une nouvelle pratique en ligne, votre témoignage nous intéresse. ​Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.