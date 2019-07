Avec la canicule, des applis ont été créées en urgence pour éviter les coups de chaud, comme à Paris pour géolocaliser les fontaines d’eau potable. Mais l’été n’est pas seulement synonyme de chaleur. Entre barbecues, baignade et voyages, quelles applications pourraient vous dépanner ou tout simplement vous inspirer ?

Infrarouges et capteurs 3D travaillent pour vous, et vous disent combien de temps vous allez devoir trépigner avant de faire le grand plongeon. Affluences mesure le temps d’attente ou taux d’occupation des piscines en France et dans d’autres pays européens, et vous en informe en temps réel. « A Paris, nous testons aussi une solution pour connaître l’affluence des lignes d’eau dans la piscine Château-des-Rentiers (13e), pour savoir selon sa pratique (type de nage, d’accessoires) si la ligne est bondée ou non », indique le fondateur.

Si vos amis, et accessoirement leurs bras, sont en vacances, trouvez une aide au déménagement avec JeChange

L’été n’est pas seulement synonyme de farniente. C’est aussi la période des grands déménagements. Tous vos amis sont en vacances et se dérobent comme la neige fond au soleil ? JeChange s’occupe de proposer des déménageurs pros, de toute façon beaucoup plus efficaces que vos potes. Depuis le début, l’appli propose le transfert des contrats lors d’un déménagement. Mais pour aller plus loin, une offre clé en mains avec des services exclusifs comme celui de « trouver des bras » a été développée en 2019. Et toc !

Un peu de fantaisie avec Barbecue recettes vous changera des chipo-merguez-brochettes

En été, on troque le feu de cheminée contre celui du barbecue. Et ce n’est pas cette pratique préhistorique qui va nous faire oublier le bon goût. L’appli Barbecue recettes comprend plusieurs sections : poulet, sauce, bœuf, porc, crevette ou saumon. Il existe même une section végétarienne. Côtes d’agneau marinées au citron, bavette de bœuf au bleu, pêches au barbecue… Libre à vous d’apporter vos recettes, puisque toutes les idées présentées sont celles d’autres utilisateurs.

Gardez votre calme au moment de faire les comptes avec Abcba – Bons Comptes Bons Amis

« Qui a fait les courses en arrivant ? » « On divise comment ? » « Zut, j’ai perdu les tickets de caisse ! » Le casse-tête des comptes à la fin des vacances, quand on a partagé les repas et le réfrigérateur, peut laisser une impression désagréable d’un brusque retour à la vie pratique. La nouvelle appli Abcba permet d’enregistrer simplement les dépenses effectuées par les membres d’un groupe en précisant qui doit y participer. Plus besoin de cagnotte ou de faire des échanges d’argent à chaque dépense. « Je ne connaissais pas, c’est un ami qui a parlé de ça en arrivant en vacances. On a testé, c’est vraiment super, on m’a même rendu de l’argent alors que je croyais devoir en donner », s’amuse Isabelle.

Marchez à l’ombre et trouvez des lieux qui ont su garder leur fraîcheur en ville

Espaces verts, espaces de baignade, musées, bibliothèques, églises… En ville, il existe pas mal de refuges pour se mettre à l’abri de la chaleur. La Mairie de Paris a ainsi recensé 922 lieux de fraîcheur sur l’appli Extrema Paris, qui facilite le repérage des îlots et parcours de fraîcheur dans la capitale. Le tout en temps réel et au plus proche de l’utilisateur, avec différents itinéraires pour s’y rendre, dont l’itinéraire « le plus frais ».

Au camping des flots bleus, vous avez fait une belle rencontre. Dégainez l’appli Alcapote

Pour ne pas être « pris au dépourvu quand la bise fut venue », Alcapote est une application pour trouver facilement un endroit pour se procurer des préservatifs. Une fois localisé via GPS, elle vous indiquera où trouver du latex : pharmacie ou borne de distribution. Les résultats sont affichés en fonction de l’heure et vous pouvez augmenter le rayon de recherche au maximum (5 km) pour améliorer vos chances. Il suffisait de demander.

