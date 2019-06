Tinder proposera bientôt de renseigner son orientation sexuelle

Tinder célèbre à sa manière le mois des fiertés. L’application de rencontre a en effet annoncé que ses utilisateurs pourront désormais, dans certains pays, renseigner leur orientation sexuelle, rapporte The Verge. hétérosexuel (le), gay, lesbienne, bisexuel (le), asexuel (le), demisexuel (le), pansexuel (le), queer et « en questionnement » : ces derniers auront le choix entre neuf orientations et pourront en cocher jusqu’à trois différentes.

Allow us to reorient ourselves 🌈. Introducing Sexual Orientation, now on Tinder. In partnership with @glaad 👯. Get ready for better matches! pic.twitter.com/wgZLK9gLCJ