La chanteuse Aya Nakamura à Paris. — LAURENT VU/SIPA

Gros malaise en direct sur le plateau de France 2 vendredi soir. Aya Nakamura, invitée à participer à l’édition 2019 du Téléthon, a été la cible de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux après avoir mal compris une question qui lui était posée. Alors que l’animateur Nagui lui demandait de profiter de son « influence » pour appeler ses fans à faire des dons au 3637, la jeune femme a cru qu’il l’invitait à les remercier pour leur soutien.

L’interprète de Djadja et de Pookie a en effet parlé d’elle et de « l’amour que lui donnent les téléspectateurs »… oubliant au passage d’évoquer la cause du Téléthon. « Chaque jour, je reçois beaucoup d’amour, beaucoup de soutien. Je pense que je ne vous remercie pas assez. Merci, aujourd’hui, de m’accompagner, de me soutenir, de m’encourager dans ce que je fais. C’est super important. Vous le voyez pas forcément tous les jours, mais ça me booste », a-t-elle répondu.

« Et pour le Téléthon ? Si vous avez aussi un message à passer à vos fans pour qu’ils soutiennent le Téléthon… », a répliqué l’animateur, visiblement un peu gêné. « Heu, je vous invite à appeler le 3637 pour aider la recherche et stopper… aider les gens », a répondu la chanteuse, un brin déstabilisée.

« La meuf est tellement influente qu’elle ne pense qu’à sa gueule »

Une séquence reprise par le compte « Malaise TV », qui s’est fait une spécialité de mettre en ligne des séquences embarrassantes, et qui a beaucoup fait réagir les internautes. Le hashtag #AyaNakamura s’est même classé ce samedi matin dans le top 3 des trending topics sur Twitter.

« La meuf #AyaNakamura est tellement influente qu’elle ne pense qu’à sa gueule. Tu es à gerber. Honte sur toi » ou encore « #AyaNakamura ou la plus grosse pignouffe de la pop française, pas capable d’aligner 3 mots à propos du Téléthon dans une émission pour le Téléthon », ont tweeté certains internautes.

La meuf #AyaNakamura @AyaNakamuraa

Est tellement influente qu elle ne pense qu a sa gueule. Tu es à gerber. Honte sur toi.

Petit coup de pouce pour le #Telethon

3637 au tel.

N hésite pas de le mettre sur t es sites pour avoir un minimum de sympathie pour la cause — Fifi2369 (@Fifi23691) December 6, 2019

#AyaNakamura ou la plus grosse pignouffe de la pop française, pas capable d'aligner 3 mots a propos du téléthon dans une emission POUR le téléthon.

Non seulement sa musique ne veut rien dire mais en plus des gens continues d'écouter..... C'est déprimant! pic.twitter.com/AfLng5mPbE — Zerokan (@Zer0kan) December 7, 2019

D’autres ont toutefois préféré prendre sa défense. « Pour rappel, le direct reste l’exercice le plus stressant. Et le vrai malaise c’est ceux qui partagent ça en critiquant et qui ne donneront rien au Téléthon », a notamment écrit un internaute.

Pour rappel le direct reste l’exercice le plus stressant. Et le vrai malaise c’est ceux qui partagent ça en critiquant et qui ne donneront rien au télethon. #AyaNakamura https://t.co/NfP6hLHHUa — Jérémie Dethelot (@JeremieDethelot) December 7, 2019

Si vous pensez que c’est un exercice facile de parler devant pleins de téléspectateurs et sur une scène nan je pense pas, elle l’a déjà dit elle a du mal à s’exprimer devant, limite je pense qu’elle est timide #AyaNakamura — Mrs_So (@mrs___so) December 7, 2019

La chanteuse, invitée à cette grande collecte de fonds pour la recherche sur les maladies génétiques, avait auparavant confié avoir « des gens malades dans [sa] famille », et s’est dite « très contente d’être là », assurant qu’il était « important pour ces enfants et leurs familles d’avoir de l’aide ».