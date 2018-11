VIDEO. On a adapté «Pookie» d'Aya Nakamura en roman-photo (bah ouais)

La chanteuse Aya Nakamura. — Fifou

« Bébé fait du sale, allô allô allô/Millions d’dollars Bébé tu vaux ça ». Parmi la multitude de tubes en puissance que contient le nouvel album d'Aya Nakamura sorti vendredi dernier, Pookie a tapé dans l’oreille de 20 Minutes.

Comme on aime beaucoup cette chanson, et qu’Aya Nakamura n’a pas eu encore le temps de faire le clip, on s’est dit qu’on allait lui faire gagner un peu de time en lui refilant deux trois idées. En roman-photo, parce qu’on aime bien ça aussi. Et croyez-nous, le bail n’a pas été simple… Peut-être même plus compliqué que notre adaptation de BB de Booba.

D’ailleurs, qu’est-ce que c’est un Pookie ? Selon l'urbandictionnary.com, Pookie est un terme pour désigner son mec ou sa nana. Pour Wikipedia, c’est le nounours de Garfield. Nous, on a opté pour le surnom de Liza Minnelli dans le film The Sterile Cuckoo. Bref, comme vous pourrez le constater, les chansons d’Aya Nakamura sont bien plus complexes qu’on ne le croit.