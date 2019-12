OUPS Dans un message posté sur Twitter, Bercy proposait des conseils pour « bien choisir et conserver (son) champagne » en pleine grève du 5 décembre

Bercy n’a visiblement pas le sens du timing… Alors que les différentes manifestations contre la réforme des retraites ont rassemblé ce jeudi 5 décembre plus de 800.000 personnes dans toute la France, le ministère de l’Economie et des Finances s’est fendu d’un tweet qui a grandement fait réagir sur les réseaux sociaux.

En fin de journée, le compte Twitter de Bercy a relayé un article sur Twitter dans lequel étaient proposés des conseils « pour bien choisir et bien conserver » son champagne à l’approche des fêtes de fin d’année. Un article en complet décalage avec la journée de mobilisation…

En ce jour de #greve5decembre voici ce que twitte (et supprime) le compte officiel du Ministère de l'Économie et des Finances @EconomieGouv



Bravo les gars 👏👏👏 pic.twitter.com/z6tUeA5AbZ — Fallait Pas Supprimer 📸 (@FallaitPasSuppr) December 5, 2019

« Bientôt le guide d’achat des meilleurs SUVs ? »

Le tweet a depuis été supprimé, mais il a largement été commenté et critiqué, notamment par Ian Brossat, maire adjoint chargé du logement à Paris. « Le jour où la colère sociale gronde, le tweet collector du ministère des Finances… "Comment bien choisir son champagne ?" Des champions ! #déconnexion », a tweeté l’élu communiste.

Le jour où la colère sociale gronde, le tweet collector du Ministère des Finances...

"Comment bien choisir son champagne ?"

Des champions ! #deconnexion pic.twitter.com/CJt0RW7Wuc — Ian Brossat (@IanBrossat) December 5, 2019

De nombreux internautes se sont également indignés sur les réseaux sociaux. « Hallucinant ! Mais je n’ai pas les moyens de m’acheter du champagne, moi ! Et quel sens du timing, bravo ! Vous explosez le couillonomètre ! », ou encore « Pourquoi est-ce que le ministère de l’économie et des finances communique là-dessus ? Parce que le champagne c’est pour les riches et que Bercy aime les riches ? Bientôt le guide d’achat des meilleurs SUVs ? », ont tweeté certains internautes.