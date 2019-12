6h08: La galère dans les transports

Le trafic s'annonce extrêmement perturbé avec 90% des TGV et 80% des TER annulés, et 11 lignes du métro parisien fermées. Des grèves illimitées sont prévues à la RATP et à la SNCF où on s'attend déjà à un mouvement dans la durée. Quelques cars Macron viendront bien à la rescousse, mais on ne devrait pas les voir avant demain.