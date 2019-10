Greta Thunberg à l'ONU le 23 septembre. — SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

« Vous avez volé mon enfance. » Cette phrase de Greta Thunberg est utilisée contre la militante.

La phrase est tronquée. La militante a précisé qu’elle « faisait partie des chanceux ».

Greta Thunberg s’exprimait devant l’ONU le 23 septembre.

« Vous avez volé mon enfance. » Cette phrase, attribuée à Greta Thunberg, est détournée à l’envi sur Internet. Elle est collée sur des photomontages qui montrent la jeune militante suédoise à côté d' enfants victimes d’exploitation ou de violences.

Des photos de Greta Thunberg sont apposées à côté d'images d'enfants travaillant. - Capture d'écran Facebook

La citation tronquée est détournée dans plusieurs langues. - Capture d'écran Twitter

Ces photomontages ont été publiés en français, mais également en anglais et en espagnol.

FAKE OFF

La citation est tronquée. Elle est extraite d’un discours prononcé le 23 septembre par Greta Thunberg à l’ONU, comme l’a également notéLe Monde. Dans son discours, la Suédoise souligne qu’elle fait partie des « chanceux ».

Visiblement en colère, Greta Thunberg a voulu dénoncer ce qu’elle analyse comme l’inaction des chefs d’Etat et de gouvernement : « Rien n’est correct, a commencé par lancer la militante. Je ne devrais pas être ici. Je devrais être à l’école, de l’autre côté de l’océan. Pourtant, vous vous tournez vers moi pour espérer ? Comment osez-vous ! Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos mots creux. Et pourtant je fais partie des chanceux. Des gens souffrent. Des gens meurent. Des écosystèmes entiers s’effondrent. Nous sommes au début d’une extinction de masse. Et tout ce dont vous arrivez à parler, c’est d’argent et de contes de croissance économique éternelle. Comment osez-vous ! »

L’adolescente, qui se trouve toujours sur le continent américain, a pris part quatre jours après à une manifestation pour le climat à Montréal.

Vous souhaitez que l’équipe de la rubrique Fake off vérifie une info, une photo ou une vidéo ? Remplissez le formulaire ci-dessous ou écrivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/20minFakeOff

20 Minutes est partenaire de Facebook pour lutter contre les fausses nouvelles. Grâce à ce dispositif, les utilisateurs du réseau social peuvent signaler une information qui leur paraît fausse.