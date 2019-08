L'humoristeJean-Marie Bigard. — Jacques BENAROCH/SIPA

Jean-Marie Bigard est en colère. L’humoriste a poussé un coup de gueule samedi sur les réseaux sociaux, s’adressant aux « petits malins qui "dénoncent la vulgarité de mes vidéos à Facebook" pour me faire bloquer le compte ».

« Je comprends pas le concept ?? Si tu m’aimes pas, tu regardes pas, tu t’abonnes pas et surtout tu viens pas sur ma page ? », s’est indigné l’humoriste dans un post Facebook. « Ici je poste et j’écris toutes les conneries qui me font marrer et que je souhaite partager avec mes amis, de France et d’ailleurs. Ici c’est que de l’amour et du rire, alors pourquoi tu viens nous emmerder ??», a-t-il ajouté.

Jean-Marie Bigard a poussé un gueule samedi sur Facebook. - Capture d'écran Facebook

« Laissez-nous tranquille, et allez-vous faire… embrasser »

« Je lis tous les commentaires, y a que des gens qui veulent se détendre ici, des gens bienveillants, des filles et des mecs qu’ont envie qu’on les laisse rire de tout, sans qu’on les fasse chier », écrit également Jean-Marie Bigard. Avant de lancer une dernière pique à ses détracteurs : « Laissez-nous tranquille, et allez-vous faire… embrasser. »

La campagne contre l’humoriste sur les réseaux sociaux a pris une nouvelle ampleur depuis son passage dans l’émission Touche pas à mon poste. Jean-Marie Bigard avait suscité la polémique en février dernier en racontant une blague sur le viol sur le plateau de TPMP. De nombreux internautes avaient alors interpellé le CSA.

Après cette polémique, la tournée de l’humoriste prévue cet été dans le cadre d’un festival avait été annulée.