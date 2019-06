Jean-Marie Bigard arrête l'humour. — SYSPEO/SIPA

Bigard tirera sa révérence en 2020. Dans un communiqué envoyé à la presse, l’humoriste a expliqué mettre un terme à sa carrière solo l’année prochaine, pour se consacrer au théâtre et à son spectacle de blagues Cul et chemise, en binôme avec Renaud Rutten. En 2018, Jean-Marie Bigard avait annoncé quitter la scène après un tout dernier tour de piste lors d’une ultime tournée, un best of de ses sketchs.

Un Stade de France et une ultime polémique

« Je vais bien sûr retenir de toutes ces années le Stade de France et ses 53.000 personnes, mais aussi retenir votre fidélité, explique Jean-Marie Bigard dans ce communiqué. Cette année 2019 a été marquée par les 100.000 spectateurs qui sont venus voir ce dernier one man show ! Je me suis mis doucement aussi au théâtre et nous avons pu fouler les planches de Tour de piste à 30 reprises. Pour un vieux, 130 dates pendant l’année, je trouve ça déjà pas mal. Il paraît même que je suis le seul humoriste à avoir fait autant de dates cette année ! C’est à vous que je dois tout ça ! »

Au début de l’année, Jean-Marie Bigard avait provoqué une vive polémique avec une « blague » sur le viol, racontée sur le plateau de Touche pas à mon poste. Une séquence qui avait suscité l’indignation et avait été signalée de nombreuses fois auprès du CSA.