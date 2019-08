Des « séquences inadaptées au jeune public ». Comme l’a repéré Puremédias, le CSA a rendu son rapport le 2 août dernier concernant la diffusion en février dans TPMP, d'une blague sur le viol de Jean-Marie Bigard. A l’époque, la séquence avait suscité une vive polémique, et avait été signalé de nombreuses fois auprès du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel.

« Le CSA a relevé le caractère particulièrement cru et violent de la plaisanterie et a appelé fermement l’attention des responsables de la chaîne sur le risque de banalisation de comportements inacceptables que pourrait véhiculer ce type de séquences », explique le CSA dans un compte rendu disponible sur son site.

Le conseil ajoute avoir « constaté par ailleurs la diffusion à trois reprises dans cette émission, entre 20h40 et 21h15, de séquences inadaptées au jeune public. Il a donc appelé les responsables de la chaîne à la plus grande vigilance quant au contenu de cette émission, diffusée à une heure de grande écoute familiale. La réitération de tels constats sur de nouvelles émissions pourrait entraîner la classification du programme Touche pas à mon poste en catégorie III, soumise aux obligations précitées de la recommandation du 7 juin 2005 ».

A quoi correspond la catégorie III ? A des programmes interdits aux moins de 12 ans, qui ne peuvent être diffusés avant 22 heures. En d’autres termes, le CSA met un petit coup de pression à C8. Une mise en garde qui n’a pas eu l’air d’alerter Cyril Hanouna. Sur Twitter, l’animateur a tenu à rassurer ses fans sur les propos de ces « bouffons qui écrivent n imp (sic) », rappelant le but de son émission : « Rigoler et kiffer dans une ambiance familiale ».

Mes chéris pas d inquiétude c est juste @puremedias qui ne fait aucun clic pendant l été et qui a ressorti une vieille histoire!😂mais @TPMP sera bien à 19h la saison pro et même peut être plus tôt!😘je vous tiens au courant et n écoutez pas les bouffons qui écrivent n imp!NLGM

On veille! Et on pense qu à une chose! Rigoler et kiffer dans une ambiance familiale! Bonnes vacances à toi et reprends un tour de pédalo c pour moi!!😂😂 https://t.co/PiN6pQyJ8C