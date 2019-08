Une bouteille remplie de mégots. — Capture d'écran Twitter

Après le #BottleCap challenge, voici maintenant le #FillTheBottle challenge. C’est le nouveau challenge écolo que se sont lancé cette semaine les internautes, et qui cartonne sur Twitter ! Des centaines de photos de bouteilles en plastique remplies de mégots ont en effet envahi les réseaux sociaux ces derniers jours.

Le principe de ce challenge est simple. Le but est de ramasser le plus de mégots possible trouvés par terre et de les mettre dans une bouteille. Puis de poster une photo de sa « récolte » avec le hashtag #FillTheBottle («remplissez la bouteille ») en mentionnant la distance parcourue. L’objectif étant d’alerter et de sensibiliser la population à la pollution et aux enjeux climatiques.

« 20 minutes à remplir cette bouteille d’un litre »

L’idée est partie d’une photo d’une bouteille d’eau remplie de mégots de cigarettes postée ce mercredi 31 juillet. « 20 minutes à remplir cette bouteille d’un litre dans un rayon de même pas 50 mètres. C’est extrêmement grave », a expliqué l’internaute qui a posté cette photo sur Twitter.

Le cliché est rapidement devenu viral, et a incité de nombreux internautes à en faire de même, aux quatre coins de la France.

Assez édifiant: Juste 350metres et un peu + de 30 minutes pour remplir une bouteille (1L) en plein cœur de @Paris.



Le #FillTheBottle, c’est remplir une bouteille avec les mégots sur votre route. Cela aide à nettoyer notre planète tout en essayant de faire bouger les consciences. pic.twitter.com/P0DGliwogT — Remy Buisine (@RemyBuisine) August 1, 2019

Je suis sorti seulement 10 minutes dans Metz, s’il vous plait jetez vos mégots à la poubelle pas par terre #FillTheBottle pic.twitter.com/o6X4smmXnI — Lenou (@lenalvl) August 1, 2019

1h40, 3 bouteilles remplies dans @Rouen

#FillTheBottle

Allez relevez le challenge vous aussi les copains ! pic.twitter.com/jIxXjfur1V — ACAB (@itswidadxx) August 1, 2019