SEANCE Apple et Pathé Gaumont lancent ce samedi en France en première mondiale, le ticket de cinéma 100% dématérialisé

Le ticket de cinéma 100% dématérialisé avec Apple Pay et Pathé Gaumont. — CHRISTOPHE SEFRIN/ÉÀ MINUTES

Première mondiale: le ticket de cinéma 100% dématérialisé arrive dans le réseau de salles Pathé Gaumont.

Déployé samedi 29 juin, à l’occasion de la fête du cinéma, il permet de réserver et payer sa place depuis une application et un iPhone qu’il suffira juste de présenter face à une borne dédiée sans même avoir besoin de l’allumer.

Lancée il y a quatre ans, la solution de paiement Apple Pay de la marque à la pomme trouve avec le réseau de salles de cinéma Pathé Gaumont un nouveau débouché et prend de vitesse les rivaux Android que sont Google Pay et Samsung Pay.

Le casting est prestigieux : Apple d’un côté, Pathé Gaumont de l’autre, qui s’unissent pour lancer le premier ticket de cinéma 100 % dématérialisé. Inaugurée ce mardi 25 juin au cinéma Pathé Beaugrenelle à Paris, cette solution est « une première mondiale », précise Jennifer Bailey, vice-présidente monde d’ Apple Pay.

Jennifer Bailey, vice-présidente monde Apple Pay au Pathé Beaugrenelle à Paris le 25 juin 2019. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Apple Pay ? Oui, car c’est au travers de la solution de paiement Apple Pay, mais aussi de l’application Wallet de la marque à la pomme, que ce e-ticket totalement dématérialisé voit le jour.

Un billet 100 % dématérialisé

Mais… quelle différence avec un billet électronique lesté d’un QR code réservé en ligne ou au travers de l’application Pathé Gaumont ? La fin du QR code, justement ! Cette fois, la place de cinéma achetée pour le film et l’horaire de votre choix intègre directement l’application Wallet de votre iPhone ou Apple Watch. Et encore mieux : une fois au cinéma, il n’y a pas besoin de faire la queue, ni d’allumer votre smartphone, ni d’ouvrir l’application, ni de présenter le ticket acheté. Rien à voir avec la présentation d’une carte d’embarquement pour monter à bord d’un avion, par exemple.

Des bornes face auxquelles il suffit de présenter son iPhone, même écran éteint. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Pour valider son entrée, il suffit ici d’approcher l’iPhone à moins de 10 centimètres d’une des petites bornes spécifiques mises en place par Gaumont-Pathé. Et ça marche, même avec l’écran éteint.

Il suffit de présenter son iPhone devant la borne pour valider son entrée. - PATHE GAUMONT

Derrière ce scénario encore inédit, la puce NFC intégrée dans l’iPhone. Elle permet une reconnaissance immédiate entre le terminal et les bornes présentes dans les cinémas.

800 salles concernées

Un joli pitch qui vise à faciliter la vie du spectateur. Mais pas que. Cet e-ticket correspond aussi à « la réinvention du métier de l’exploitation cinématographique », selon Aurélien Bosc, directeur général du groupe Pathé Gaumont. Après le Pathé Gaumont Beaugrenelle, les 68 autres complexes du groupe (soit près de 800 salles) devraient voir la solution déployée le 29 juin, pour la Fête du cinéma.

69 complexes Pathé Gaumont équipés. - APPLE

Interrogé, Apple précise que ce partenariat n’est pas exclusif. On peut donc imaginer que cet e-ticket puisse se généraliser auprès d’autres réseaux d’exploitants. Par ailleurs, Apple ne prend pas de commission sur le prix du billet. Le partenariat semble dont tripartite : entre Apple, Gaumont Pathé et les services bancaires. Quatre ans après le lancement d’Apple Pay*, le CIC, LCL, Le Crédit Mutuel Alliance, et le Crédit Agricole restent aux abonnés absents. Si vous disposez d’un compte auprès de ces organismes bancaires, le e-ticket n’est pas encore fait pour vous.

La manne Android

Reste qu’en inaugurant le ticket de cinéma totalement dématérialisé, Apple veut prendre de vitesse la concurrence où se pressent quelques mastodontes comme Samsung Pay et Google Pay. Pathé Gaumont verrait d’ailleurs d’un bon œil une solution similaire à celle imaginée par Apple avec ces éventuels partenaires capables de toucher les 70 à 80 % d’utilisateurs de smartphones Android. Une sacrée manne potentielle…

Bientôt, les places de concert dématérialisées

Lancée il y a quatre ans, la solution Apple Pay poursuit donc son essor de façon innovante. On pourrait imaginer bientôt des places de spectacle ou de concert dématérialisées. Voulant prioritairement convertir les jeunes à son portefeuille électronique, la marque à la pomme reste comme toujours avare en chiffres et se refuse à communiquer sur le nombre d’utilisateurs d’Apple Pay. Tout juste indique-t-elle qu’un jour « on finira tous par payer avec notre téléphone ».

* Organismes bancaires ayant rejoint Apple Pay en France: Caisse d'Epargne/Banque Populaire; Carrefour Banque; La Banque Postale; Sociétré Générale; Boursorama; Crédit du Nord; BNP Paribas; Hello Bank!; Crédit Mutuel Arklea.