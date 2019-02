Facebook va permettre à ses utilisateurs de savoir qui a acheté ses données. (illustration) — LODI Franck/SIPA

Facebook a annoncé ce mercredi avoir décidé de communiquer aux utilisateurs le nom des entreprises qui ont acheté leurs données personnelles. Dans un post destiné aux annonceurs publicitaires, le réseau social a indiqué que cette démarche débuterait le 27 février prochain.

Le but est non seulement de révéler aux adeptes de Facebook qui a utilisé ces données mais aussi lesquelles d’entre elles ont intéressé une agence de publicité ou de marketing, explique TechCrunch. Pour cela, Facebook fera une mise à jour des fonctionnalités du bouton « Why am I seeing this ad » (Pourquoi je vois cela), présent en haut à droite de chacune des publicités insérées dans le fil des utilisateurs.

« Améliorer la transparence en matière de ciblage publicitaire »

En cliquant dessus, il sera possible d’avoir accès à l’identité du commanditaire du message de promotion et au type d’informations présents dans le profil qui font que la publicité est apparue. Les éventuelles coordonnées personnelles, comme les adresses mails, qui ont été téléchargées par la société en question seront aussi accessibles. Enfin, l’existence d’autres agences ou entreprises avec lesquelles ces informations auraient ensuite été partagées sera indiquée.

Facebook évoque son « engagement à continuer d’améliorer la transparence en matière de ciblage publicitaire ». Le groupe dit espérer que « ces mises à jour donneront lieu à plus de responsabilité et de transparence de la part des annonceurs tout en continuant à leur permettre de faire de la publicité efficacement ».