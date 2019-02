RESEAUX SOCIAUX Selon le gendarme allemand de la concurrence, Facebook ne peut plus contraindre ses utilisateurs à accepter une collecte quasiment illimitée de leurs données

Une icone Facebook sur un écran de téléphone (image d'illustration). — Martin Meissner/AP/SIPA

L’Allemagne met le holà. Le gendarme allemand de la concurrence a effet interdit jeudi à Facebook de rattacher d’office au profil de ses utilisateurs les données collectées principalement sur ses filiales Whatsapp et Instagram. Il s’agit de limiter l’exploitation de ces informations personnelles par le géant américain. « Facebook ne peut plus contraindre ses utilisateurs à accepter une collecte quasiment illimitée de leurs données qui place le groupe dans une position dominante, a résumé le patron de l’Office anticartel allemand, Andreas Mundt, lors d’une conférence de presse.

Empêcher la fusion de toutes les informations

Whatsapp et Instagram, deux applications détenues par Facebook, pourront poursuivre leur propre collecte de données. Mais il ne pourra les « combiner » avec les données de ses utilisateurs qu’avec leur « consentement explicite », explique le Bundeskartellamt dans sa décision. « L’objectif est d’empêcher la fusion de toutes les informations que Facebook collecte à notre sujet, et plus largement de contraindre les géants de la tech à adapter leur modèle économique au droit de la concurrence », a précisé Andreas Mundt.

Concrètement, Facebook devra soumettre dans les quatre mois une modification de ses conditions d’utilisation au Bundeskartellamt, qui devra ensuite les approuver. Le géant américain sort déjà d’une année 2018 marquée par un flot quasi ininterrompu de polémiques, accusé d’avoir servi de plateforme à la manipulation politique ou d’avoir mal protégé les données personnelles des utilisateurs.