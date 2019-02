POLITIQUE « On a trouvé utile avec Doc Gyneco d’être un peu les Casques bleus de cette histoire », explique le député des Français de l'étrnager Joachim Son-Forget

Le député des Français de l'étranger Joachim Son-Forget, à l'Assemblée nationale en février 2018. — JACQUES DEMARTHON / AFP

Il veut « tenter un truc ». Joachim Son-Forget, le député des Français de l’étranger qui a récemment quitté LREM après plusieurs tweets qui ont fait polémique sur les réseaux sociaux, souhaite aujourd’hui apporter son aide pour résoudre la crise des « gilets jaunes ». Eric Drouet, l’un des leaders du mouvement, a révélé que Joachim Son-Forget, désormais député apparenté UDI, lui avait proposé une rencontre, ou plus exactement une invitation à déjeuner avec le chanteur Doc Gyneco.

« Bon les amis, je fais tout dans la transparence, vous le savez ! J’ai reçu ça ce soir », a posté dans la nuit de vendredi à samedi Eric Drouet sur son compte Facebook, citant le message envoyé par Joachim Son-Forget, le tout accompagné d’un sondage.

Le wtf est total : "Bonjour eric c est le depute son-forget, qui a quitte en marche en fracas en fin d année. Je voulais te proposer qu on se voie semaine pro avec doc gyneco" https://t.co/bAnTW8LW0j pic.twitter.com/ZLkXAYWE3U — Vincent Glad (@vincentglad) February 2, 2019

« Bonjour Eric, c’est le député Son-Forget, qui a quitté En Marche en fracas en fin d’année. Je voulais te proposer qu’on se voie la semaine pro avec Doc Gyneco qui essaie de m’aider depuis quelques jours pour déjeuner. Jusqu’à la fin de l’année, j’avais la ligne directe et on se parlait souvent. Depuis que j’ai quitté LaREM c’est chaud mais il y a un truc à tenter (…) Si on se fait confiance, je ne vous trahirai pas », a notamment écrit Joachim Son-Forget à Eric Drouet.

« Les Casques bleus » des « gilets jaunes »

Le député des Français de l’étranger a confirmé à 20 Minutes être à l’origine de cette invitation. « Quand je parle de la "ligne directe", je parle bien évidemment du président Macron », explique-t-il. « Si ça se trouve le président de la République m’enverra ch***, nos rapports se sont un peu distendus ces derniers temps mais il me connaît », a également déclaré l’élu à franceinfo, précisant être « l’un des seuls à pouvoir être à la fois les pieds dans la merde et dans les ors de la République ».

« On a trouvé utile avec Doc Gyneco d’être un peu les Casques bleus de cette histoire », ajoute Joachim Son-Forget. De nombreux « gilets jaunes » ont exprimé sur Facebook leurs interrogations sur une éventuelle rencontre entre le parlementaire, le rappeur et le leader des « gilets jaunes ». D’après les premiers résultats, cette rencontre pourrait bien avoir lieu puisque ce samedi matin, une majorité d’internautes ont répondu favorablement au sondage lancé par Eric Drouet, la plupart souhaitant que cette entrevue ait également lieu en présence de l’avocat François Boulo, une autre figure des « gilets jaunes ».