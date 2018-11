Le drapeau Apple flotte désormais au 114, avenue des Champs-Elysées, à Paris. — CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

L’Apple Store Champs Elysées ouvre ses portes le dimanche 18 novembre au public.

20e Apple Store en France, il occupe 2900 mètres carrés dans un immeuble haussmanien entièrement rénové.

Derrière ses vitrines, un lieu de vente, de rencontres et d’initiation que «20 Minutes» a pu découvrir en avant-première…

Exit l’Apple Store Carrousel du Louvre, fermé depuis le 27 octobre. Le nouveau haut lieu de culture des pommes à Paris se situe désormais au 114, avenue des Champs-Elysées. C’est derrière la façade haussmannienne d’un immeuble construit en 1893, à l'angle de la rue de Washington, qu’Apple pose ses cartons. L’Apple Store Champs-Elysées ouvre le dimanche 18 novembre au public et 20 Minutes l'a visité en avant-première…

La façade de l'Apple Store au 114, avenue des Champs-Elysées, à Paris. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Les bâches noires qui ont dissimulé deux ans de travaux sont tombées. Extérieurement, l’Apple Store Champs-Elysées ressemble à un Apple Store. La façade du bâtiment entièrement rénovée dévoile de larges vitrines derrière lesquelles les espaces de vente aux tables de bois clair attendent les clients. Les codes n’ont pas changé.

On y entre par un ancien passage cochet

Quiconque a déjà visité un Apple Store se retrouvera en univers connu. Certains parisiens se souviennent qu’il y a quelques années encore, les voitures des locataires des lieux entraient et sortaient par l’imposant porche au milieu du bâtiment.

L'entrée de l'Apple Store Champs-Elysées. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

En empruntant cet ancien passage cochet au plafond voûté et aux murs ornés de moulures désormais soigneusement éclairées, on accède à l’intérieur du magasin. Magasin ? En laissant derrière soi les deux larges salles de vente du rez-de-chaussée, on accède à l’ancienne cour intérieure de l’immeuble. Reconvertie en atrium, on se demande si la vocation des lieux n’est pas autre, finalement. Temple pour Apple addicts, plutôt…

Six arbres d’une hauteur de 9 mètres environ invitent à lever les yeux vers les sommets. Un plafond à la structure pyramidale isole ce puis de lumière des intempéries. Cette étrange structure est en partie recouverte de panneaux photovoltaïques et de récupérateurs d’eau de pluie.

9 mètres de hauteur pour les 6 arbres plantés dans l'atrium. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Apple insiste : « comme tous les sites Apple, Apple Champs-Elysées est alimenté à 100 % par des énergies renouvelables ».

Les classiques espaces de vente au design bien connu. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

C’est dans cette cour pouvant accueillir plusieurs dizaines de visiteurs que se succéderont, chaque jour dès 11 heures, les sessions «Today at Apple », soit une suite de présentations pour apprendre à maîtriser Garage Band (le logiciel de création musicale d’Apple) ou pour connaître les subtilités de l’iPad Pro. Réalisateurs et musiciens devraient aussi s’y retrouver.

Dans le bureau de Santos-Dumont

Il faut gravir une à une les marches en marbre d’un imposant escalier de chêne français pour accéder aux étages. Hier peint, vernis, et vermoulus, cet escalier restauré sans doute à grands frais est véritablement le chaînon central du nouvel Apple Store.

Un escalier magistral, colonne vertébrale des lieux. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

En l’empruntant, on prendra soin, aussi, d’admirer les vitraux de 1895, tous restaurés. Au niveau 2, de nouveaux espaces de vente. Une petite salle ronde dans laquelle sont disposées les dernières montres Apple Watch aurait autrefois servi de bureau à Alberto Santos-Dumont (1873 - 1932). Pionnier de l’aviation, le Brésilien y aurait même dessiné les plans de ses avions et dirigeables…

En déambulant dans les lieux, on peut visiter différentes salles dans lesquelles se dérouleront là encore des sessions autour des produits Apple. Autant de cours gratuits auxquels il sera nécessaire de s’inscrire. Accessible lors de notre visite, le second niveau accueillera, lui, les entreprises « pour cerner leurs besoins et leur proposer les réponses adaptées », nous indique un gentil vendeur en polo rouge.

55 millions de travaux

Le cabinet d’architecture Norman + Partners a donc remis sa copie. Les lieux sont impressionnants. La firme à la pomme a d’ailleurs dû se battre pour imposer son concept. En 2016, la Commission consultative du Vieux Paris s’opposait notamment à la transformation de la façade du bâtiment et à celle de ses aménagements intérieurs.

Quelques vues de l'ancien bâtiment... - CAPTURE

Les vitrines, jadis des chocolats Menier, plus récemment de boutiques IKKS ou J.M Weston ont laissé place à de larges baies vitrées ouvrant sur les derniers joujoux Apple. Personne ne pipe d’ailleurs, lorsque l’on se hasarde à demander le montant des travaux. « Nous ne communiquons pas sur ces questions », lâche un ponte d'Apple que nous avons tenté d’interroger. Selon lavieimmo.com, Apple aurait déboursé 55 millions d’euros. Et devra s’acquitter d’un loyer de 14 millions d’euros par an. Le prix à payer pour avoir pignon sur la plus belle avenue du monde. A 50 mètres de la boutique SamsungParis.