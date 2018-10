Macbook Air, iPad Pro et Mac Mini... Apple muscle sa gamme

Le nouveau Macbook Air, dévoilé le 30 octobre 2018 par Apple. — APPLE

Depuis des années, le Macbook Air se traînait un écran assez indigne. Ce mardi, Apple a rectifié sa copie avec un nouveau modèle qui bénéficie enfin d’un affichage « Rétina ». L’entreprise a également dévoilé un nouvel iPad Pro qui s’inspire du design des derniers iPhone, et un Mac Mini plus puissant. Il était temps.

Un Macbook Air tout neuf au prix fort

La résolution moyenâgeuse (1440 x 900), c’est fini. Le nouveau Macbook Air propose désormais un écran Rétina de quatre millions de pixels (2.560 x 1.600). Les bords sont réduits de 50 % et le clavier embarque un lecteur d’empreinte digitale pour le système Touch ID. En revanche, Apple n’a pas intégré la reconnaissance faciale FaceID, qui semble réservée au Macbook Pro.

Ce nouveau Macbook Air se paie malheureusement au prix fort : à partir de 1.349 euros pour la version 13 pouces (128 Go de stockage et processeur Intel i5 1,6 Ghz) et de 1.599 euros pour le 15 pouces (en 256 Go). Le MacBook Air de 2017 reste disponible à partir de 1.099 euros.

L’iPad Pro s’inspire de l’iPhone

Le nouvel iPad Pro, dévoilé le 30 octobre 2018 par Apple. - APPLE

Là aussi, les bords s’affinent, mais pas autant que sur les derniers iPhone. Il n’y a donc pas d’encoche mais une bordure noire tout autour de l’écran. Le bouton « Home » est mis à la retraite et est remplacé par la reconnaissance faciale FaceID. Les mêmes gestes que sur iPhone permettent d’accéder aux menus et au multitasking.

Introducing the new iPad Pro. Now with an all-screen design, Face ID, USB-C, and redesigned Apple Pencil. — Apple (@Apple) October 30, 2018

Avec sa puce A12 Bionic qui compte plus de 10 milliards de transistors, l’iPad Pro est un monstre de puissance, aussi performant graphiquement qu’une Xbox One S, affirme Apple. L’entreprise a fait une démonstration prometteuse avec NBA 2K 2018 mobile, et avec une véritable version de Photoshop attendue l’an prochain. Avec ses nouveaux clavier et stylet, vendus séparément, l’iPad Pro se rapproche un peu plus d’un PC portable. Les prix : à partir de 899 euros en 11 pouces et 1.119 euros en 12,9 pouces. L’ancien iPad Pro 10,5 pouces est désormais vendu à partir de 738 euros.

Un Mac Mini plus puissant

Il attendait un relooking depuis près de quatre ans. Disponible en « space grey », le petit ordinateur d’Apple se décline désormais en deux versions : processeur quadricœur i3 à 899 euros et une version i5 hexacoeur à 1.249 euros. Tous ces appareils sont disponibles en précommande dès aujourd’hui, avec une commercialisation le 7 novembre.