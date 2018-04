Apple préparerait un casque AR/VR à la résolution folle pour 2020

TECHNOLOGIE Selon Cnet, l'appareil proposerait une technologie hybride pour les réalités virtuelle et augmentée, avec des écrans 8K pour chaque œil...

Un exemple de réalité augmentée (AR) sur l'iPad. — Eric Risberg/AP/SIPA

On sait depuis un moment que Tim Cook mise sur la réalité augmentée. Mais si pour l’instant, les efforts d’Apple avec l’iPhone et l’iPad restent ludiques, notamment avec les Animojis, l’entreprise s’apprêterait à passer aux choses sérieuses. Selon Cnet, Apple prépare un casque (ou des lunettes) à la fois compatible avec la réalité augmentée et la réalité virtuelle pour 2020. L’utilisateur pourrait donc profiter d’une vision du monde réel enrichie, comme avec HoloLens de Microsoft, ou se couper de l’extérieur pour être transporté dans un monde virtuel, comme avec les casques d’Oculus, Sony ou HTC.

Selon Cnet, l’appareil, connu sous le nom de code T288, serait sans fil et tout-en-un, avec une puce maison surpuissante dérivée de celle des prochains Mac. Et il proposerait une résolution de 8K… pour chaque œil.

33 millions de pixels par oeil

8K, c’est une résolution de 7680×4320 pixels. Cela fait 33 millions de pixels par œil. C’est 25 fois que ce que propose le HTC Vive Pro à l’heure actuelle avec son écran de 2160 x 1200 pixels (1,3 million de pixels par œil), et quatre fois plus qu’une télé 4K.

Vu ces caractéristiques, un lancement en 2020 semble être très, très ambitieux, et sans doute assez dur à tenir, car il faudra tenir compte des problèmes d’autonomie de la batterie et de surchauffe. Mais en attendant l’arrivée des lunettes de Magic Leap, la bataille semble lancée.