Instagram: Les cyberattaques se multiplient sur le réseau social

Les Instagrameurs sont la cible d’une série de cyberattaques qui s’accélère depuis la fin du mois de juillet, selon le spécialiste de la cybersécurité Kaspersky Labs.

Dans un communiqué publié ce jeudi, l’entreprise russe a expliqué avoir détecté, via ses outils de protection équipant les boîtes mails d’utilisateurs, une forte accélération à partir du 31 juillet des tentatives de « phishing », ou hameçonnage sur Instagram, leur nombre étant passé de 150 à près de 600 par jour.

Le plus souvent, les utilisateurs sont abusés par un courriel qui semble provenir du réseau social, filiale de Facebook, qui leur demande de renouveler leur mot de passe : ils donnent ainsi les informations nécessaires à l’accès à leur compte sur une page copiant celle du réseau social.

« En raison de sa popularité et d’un nombre d’utilisateurs qui dépasse aujourd’hui le milliard, Instagram a toujours attiré beaucoup de fraudeurs. Une fois qu’un criminel a piraté l’accès à un compte, il a accès aux données personnelles et correspondances de l’utilisateur » a ajouté Kaspersky Labs.

Sur son blog, le réseau social a annoncé mardi avoir été alerté du fait que « certaines personnes éprouvaient des difficultés pour accéder à leur compte », et assuré « enquêter sur ce problème ».

We are aware that some people are having difficulty accessing their Instagram accounts. If you think you have been impacted, please follow our guidance to regain access: https://t.co/DfHpQuk9SJ