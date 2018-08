VIDEO. Youhou, vous êtes 100.000 à nous suivre sur le compte Instagram de «20 Minutes»

C'EST LA FETE Le compte Instagram de «20 Minutes» a franchi mardi soir le cap des 100.000 abonnés, merci à vous toujours plus nombreux, toujours plus fabuleux...

Le compte Instagram de «20 Minutes» en fête ! — Montage SIPA/20 Minutes

Joie, bonheur, pétillance et reconnaissance ! Notre compte Instagram qui existe depuis plus de quatre ans a essuyé une petite larme d'émotion cette nuit. Depuis ce mardi soir, vous êtes plus de 100.000 à nous suivre.

Le compte Instagram de « 20 Minutes », c’est quoi ? Plus de 1.800 publications, des stories, des vidéos, des surprises.

Sans vous, notre coeur est vide et notre univers étroit. Ce compte, nous le pensons et nous le faisons avec vous, chaque jour. Vous êtes en effet nombreux à nous demander de mettre vos photos ou vidéo en avant sur notre compte et nous sommes ravis de le faire. D'ailleurs on vous a concocté une petite vidéo de remerciements, exprès.

Vos photos sont même mises en avant dans le journal print, avec une rubrique dédiée «Nos Internautes ont du Talent».

Continuez à nous éblouir et à nous émerveiller, l'adresse contribution@20minutes.fr attend toujours de vos nouvelles.

On se donne rendez-vous très prochainement pour fêter notre… Millionième abonné ? Encore merci et n’oubliez pas, « 20 Minutes » sur Instagram, c’est à cette adresse : https://www.instagram.com/20minutesfrance/ On vous embrasse.