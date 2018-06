Ryanair invite les étudiants à voyager en publiant une photo d’homme ivre sur une plage

Trop fun le coma éthylique. Le 6 juin dernier, Ryanair s’est attiré la foudre des internautes après avoir publié un message sur les réseaux. La compagnie aérienne s’adresse directement aux étudiants en train de réviser pour les examens de fin d’année. Elle les invite à réserver dès maintenant « entre deux "révisions" », leurs « vacances d’été de rêve ». Jusque-là tout va bien. Sauf que le post se termine par : « cela pourrait être vous », suivit d’une photo d’ un étudiant endormi (ou inconscient) sur une plage, à côté d’une bouteille en verre (a priori d’alcool) vide.

Immédiatement les internautes se sont indignés du choix de photo pour cette publication. Certains y ont vu une incitation au binge drinking, une pratique dangereuse consistant à boire beaucoup d’alcool en peu de temps et pouvant conduire au coma éthylique. D’autres la trouvent extrêmement réductrice quant à la vie étudiante.

Really @Ryanair ...? Such a poor, lazy, cliched & stereotyped image of students. Does this really meet your brand guidelines for #marketing and #advertising #campaigns ? What do you think @nusuk ? https://t.co/NT9IVBaudO

Yeah, #LeavingCert students! Ryanair want you to hurry up and finish your exams so you can pay them to fly you to Tenerife where you can binge drink until you have to get pumped out and your parents have to come and get you and you can’t eat solids for a fortnight. 👏 https://t.co/owkoEAX1z2