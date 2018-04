L'interface WebOS présente sur les téléviseurs connectés LG. — LG

C’est sûr, la Coupe du Monde de Football 2018 stimulera les ventes de téléviseurs.

En France, on estime à 300.000 nouveaux « postes » qui devraient ainsi trouver preneur.

Quels sont les critères à prendre en compte pour choisir son écran dernier cri ?

Les fabricants de téléviseurs oublieront vite 2017. Avec des ventes en baisse de 31 %, ils tablent notamment sur la Coupe du monde 2018 (du 14 juin au 15 juillet en Russie) pour se refaire une santé. À elle seule, la compétition devrait ainsi générer environ 300.000 ventes de téléviseurs en France, selon le Gfk. Et avec une durée de vie évaluée entre 8 et 10 ans, de nombreux anciens écrans plats devraient être remplacés cette année.

C’est donc en ordre de bataille que les Samsung, LG, Sony et consorts entrent sur le terrain avec leurs nouveautés de printemps. À l’heure de se rééquiper, quels sont les critères essentiels à conserver à l’esprit ? 20 Minutes vous aide à franchir les phases de qualification…

La qualité d’image : sélectionnez la 4K !

On ignore encore si TF1 et BeIN Sports diffuseront des matches en 4K. On sait néanmoins que les 64 rencontres seront produites en Ultra HD. Dans l’attente d’annonces, il reste incontestable qu’il vaut mieux orienter aujourd’hui son choix sur un téléviseur 4K. Et notamment sur un modèle de grande taille.

Les téléviseurs 4K sont devenus le nouvel enjeu stratégique pour les fabricants de téléviseurs. - PHILIPS

« Il commence à y avoir du contenu 4K. Mais surtout, on n’achète pas un téléviseur pour six mois ou deux ans. Il importe de privilégier l’achat d‘un produit pérenne », conseille Laurent Freysz, Directeur général Loewe France. Avec sa définition quatre fois supérieure à celle de la Full HD (soit 3840 x 2160, contre 1920 x 1080 pixels), la 4K commence sensiblement à se déployer : Netflix, Amazon Prime, OCS Max HD +, Canal + et son nouveau décodeur proposent tous de la 4K.

La technologie : LCD LED, OLED ou QLED sur le terrain

Si la technologie de rétroéclairage LCD LED est la plus répandue sur les téléviseurs, les téléviseurs OLED (LG, Sony, Panasonic, Philips, Loewe…) investissent peu à peu les rayons. Et ils font rêver. À base de diodes électroluminescentes, l’OLED permet de bénéficier d’écrans ultra-plats (moins de 5 mm d’épaisseur), mais surtout de contrastes infinis.

Moins de 5 mm d'épaisseur désormais pour les téléviseurs OLED. - LG

De son côté, Samsung vante sa propre technologie : le QLED. À la base, les téléviseurs QLED ne sont autres que des téléviseurs LCD LED. Ils bénéficient à l’arrière de leur dalle d’un film de points quantiques (ou Quantum Dot). « Ceux-ci émettent une lumière extrêmement pure qui, lorsqu’elle touche les pixels, leur permet d’afficher des couleurs très réalistes. Et nous garantissons nos téléviseurs QLED sans marquage à l’écran durant 10 ans », précise Maureen Henry, responsable marketing TV chez Samsung France.

Samsung mise sur la technologie QLED qui lui est propre. - SAMSUNG

Un bon tacle à l’OLED qui peut subir des petits marquages à l’écran (logos…). Mais contrairement aux anciens écrans plasmas, il est possible de les gommer.

Le HDR : le format qui va marquer des buts

Le High Dynamic Range (HDR) est le Graal techno qu’il devient impératif de s’offrir sur un téléviseur, car il permet de disposer d’une plus grande plage dynamique à l’écran, quand les niveaux d’intensité lumineuse diffèrent dans une même image. Le résultat est assez flagrant dans les zones sombres qui deviennent plus détaillées.

Le HDR offre aussi davantage de nuances de couleurs. Sauf qu’aujourd’hui, il est difficile de s’y retrouver. La raison ? Cohabitent dans les rayons des téléviseurs HDR, d’autres HDR +, certains HDR10, voire HDR10 +. Lequel HDR10 + a pour concurrent le Dolby Vision… Las !

Comparaison entre l'image classique et HDR (contrastes dynamiques) du film de Netflix «Bright». - NETFLIX

À condition que les contenus soient compatibles (certains Blu-Ray 4K, des titres Netflix)… les deux derniers formats sont les meilleurs en optimisant le rendu image par image. « C’est l’avantage du HDR dynamique par rapport au HDR statique que l’on retrouve dans tous les produits HDR », explique Frank Ladoire, rédacteur en chef du magazine avcesar.com.

La qualité du processeur : privilégiez un bon attaquant !

La qualité d’une image dépend évidemment de la dalle du téléviseur, mais aussi – et peut-être surtout — de son processeur. Le processeur, c’est la puce qui va interpréter et restituer le signal vidéo reçu. Et là, c’est vraiment une question de savoir-faire.

Le processeur: la qualité des images affichées tient essentiellement en cette puce. - SAMSUNG

En la matière, Philips et son dernier processeur nommé P5 fait actuellement l’unanimité sur le marché. « On est fort sur la fluidité et on évite les effets de saccade. Plus encore, le P5 « nettoie » les sources reçues (TNT, satellite, YouTube, Netflix, Blu-ray…) avant de traiter la netteté, la fluidité », se félicite Marc Langevin, directeur général de Philips TV France. Sony, Samsung, Panasonic sont également bien côtés.

La connectivité : les jeux du stade pour les contenus

La plupart des téléviseurs sont désormais connectés. Grâce à une liaison Internet, ils accèdent à une offre de contenus additionnels. Selon les marques, il existe autant de chapelles que d’interfaces, comme LG avec Web OS, Samsung avec Tizen… Beaucoup, comme Philips ou Sony se sont rangés dans le camp des Android TV dont les modèles dits « Google Assistant Ready » devraient jouer les assistants personnels lors d’une prochaine mise à jour.

Les Smart TV offrent un accès à de nombreux services, applications et chaînes en Replay. - SAMSUNG

« 65 % des Français déclarent avoir un attrait pour ce type d’évolution. Par contre, ils éprouvent une crainte majeure liée au micro et à son côté inquisiteur. Sur nos téléviseurs Google Assistant Ready, seule une action volontaire de l’utilisateur déclenchera le micro », rassure Marc Langevin, chez Philips TV France.

Les trucs en plus : des téléviseurs qui en ont sous le crampon

Certaines marques ont leurs spécificités. Depuis plus de 10 ans, Philips défend son système de rétroéclairage Ambilight à l’arrière de l’écran. Constat : il est très immersif pour le sport.

Depuis plus de 10 ans, Philips défend son système de rétroéclairage immersif Ambilight. - PHILIPS

Initiative amusante de Samsung pour ses téléviseurs QLED avec le mode «Ambiant », comme le montre cette vidéo.

« Celui-ci permet de faire « disparaître » l’écran en reproduisant le motif présent sur le mur à l’arrière du téléviseur », explique Jérôme Peyrot Des Gachons, directeur de l’activité contenus chez Samsung.

Le monde Ambiant permet à certains téléviseurs QLED de Samsung de s'effacer dans leur décor. - SAMSUNG

Un truc chouette qui se réalise à l’aide d’une simple application. Chez Sony, on privilégie le son avec la technologie Acoustic Surface présente sur les téléviseurs de la série AF8 (OLED) : grâce à un système de vibration, la totalité de la dalle se transforme en haut-parleur. Et c’est bluffant.

Avec son système Acoustic Surface, Sony a créé des dalles qui émettent leur propre son par vibrations. - SONY

Chez LG, la fonction Focus Zoom accessible depuis la télécommande permet de zoomer jusqu’à 300 % dans une partie de l’image. De quoi surveiller les tacles. De son côté, Loewe reste la seule marque à embarquer des disques durs optionnels dans ses téléviseurs. Pratique pour enregistrer les matches.