Affaire Cambridge Analytica/Facebook: Le tout petit mea culpa de Mark Zuckerberg

Il sort de son silence. Mercredi, Mark Zuckerberg a reconnu des "erreurs" après des jours de polémique autour de l’utilisation de données personnelles de millions d’utilisateurs de Facebook à leur insu par la firme britannique Cambridge Analytica. S’il a promis un vaste audit et rappelé que les réglages étaient beaucoup plus stricts depuis 2014, le dirigeant est resté silencieux sur les mesures existant à l’époque pour protéger de tels abus.

"Il y a encore à faire, nous devons aller plus vite et le faire", a écrit Mark Zuckerberg aux plus de 2 milliards d’usagers du réseau social mais aussi aux actionnaires qui encaissent de lourdes pertes depuis plusieurs jours. "Nous avons la responsabilité de protéger vos données et si nous ne pouvons pas le faire, nous ne méritons pas de vous servir", ajoute-t-il.

Un audit des applications et des réglages plus clairs

Parmi les annonces du jeune milliardaire, voici les plus importantes :

Facebook va effectuer un audit « de toutes les applications ayant eu accès à de grandes quantités de données personnelles ». Avant 2014, utiliser une app comme Farmville ou un test de personnalité donnait accès aux données de tous ses amis sans que ces derniers soient au courant.

Si un utilisateur n’a pas utilisé une app depuis trois mois, les données partagées avec le développeur seront réduites au nom, adresse email et photo de profil.

Un nouvel outil permettra de facilement contrôler à quelles données une application a accès.

Encore beaucoup de questions

En communiquant avec un message écrit, Mark Zuckerberg évite d’être mis en difficulté par les questions de journalistes ou d’actionnaires. Alors que des enquêtes ont été ouvertes au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, des élus américains l’ont invité à s’expliquer devant le Congrès.

Mark Zuckerberg se positionne en victime, affirmant que le psychologue Aleksandr Kogan a enfreint les règles du réseau en vendant les données qu’il avait collectées à Cambridge Analytica. Mais un ancien cadre de Facebook, Sandy Parakilas, l’affirme au Guardian : « Il n’y avait aucun contrôle, une fois que les données quittaient les serveurs de Facebook, personne ne savait où elles allaient ». Il suggère que l’entreprise a fermé les yeux et laissé se développer un marché noir des informations personnelles. Le but : attirer le plus de développeurs possible afin que les utilisateurs passent davantage de temps sur Facebook. Mark Zuckerberg n’a sans doute pas fini de s’expliquer.