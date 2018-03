Facebook: Non, taper «BFF» ne va pas vous dire si votre compte est sécurisé

Non, Mark Zuckerberg n'a pas inventé les mots — AP Photo/Manu Fernandez et montage 20 Minutes

Une nouvelle intox, largement partagée sur de nombreuses pages Facebook, vous invite à écrire les expressions « BFF » ou « XoXo » dans les commentaires.

Selon l’intox, si ces mots apparaissent en vert, cela signifie que votre compte est sécurisé.

La sécurité de votre compte n’est pas liée à ces deux mots, seuls les paramètres de votre compte peuvent vous permettre de vérifier cette information.

C’est la dernière intox qui circule sur Facebook. On vous demande d’écrire « BFF » dans les commentaires pour vérifier si votre compte est sécurisé. « Facebook a un nouveau niveau de sécurité, dit le texte de l’intox. N’importe qui peut être piraté. Ecrivez BFF dans les commentaires et voyez par vous-mêmes. Si BFF s’inscrit en vert, votre Facebook est protégé. »

On trouve plusieurs variantes de l’intox. Certaines recommandent de taper aussi le mot « XoXo », cher aux fans de la série Gossip girl. D’autres indiquent que c’est Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, qui a inventé ces deux mots.

FAKE OFF

La sécurité de votre compte n’est pas liée à ces deux mots. Si vous voulez vérifier les paramètres de votre compte, vous devez aller dans « paramètres », puis dans « sécurité et connexion. » Vous pouvez également contrôler les informations que vous donnez aux applications en allant dans « paramètres » puis dans « applications ».

Que se passe-t-il si vous tapez « BFF » ou « XoXo » dans les commentaires ? Il se peut que ces deux mots apparaissent en vert. Rien de mystérieux là-dessous : Facebook sélectionne régulièrement des mots-clés qui font apparaître des animations quand vous les écrivez dans les commentaires. Selon le site Mashable, l’expression « BFF » a été ajoutée en octobre, de même que « lmao » ou « thank you so much ».

BFF, utilisé depuis plus de 20 ans

Mark Zuckerberg n’est pas du tout l’inventeur de ces termes américains. « BFF », qui signifie « best friends forever » (meilleurs amis pour la vie) est un acronyme utilisé depuis au moins 1996. Quant à l’abréviation « XoXo » (bisous), ses origines remontent au moins au XVIIIe siècle.

