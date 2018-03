Facebook vous inquiète et vous envisagez de supprimer votre compte? Dites-nous pourquoi

Cet homme a peur de Facebook — SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA;

Facebook dans la tourmente. Le réseau social se trouve au cœur d’un scandale depuis que la société britannique Cambridge Analytica est accusée d’avoir récupéré sans leur consentement les données de 50 millions d’utilisateurs de Facebook pour élaborer un logiciel permettant de prédire et d’influencer le vote des électeurs, afin de peser dans la campagne de Donald Trump.

Le réseau social, comme Twitter ou Google, est également accusé depuis des mois d’avoir servi à des entités liées à la Russie pour manipuler l’opinion publique. Ils sont aussi régulièrement accusés de ne pas assez protéger les données personnelles de leurs utilisateurs, qui sont la base de leur modèle économique.

Il est temps de fermer Facebook. C'est bon Mark et les autres, vous êtes multimilliardaires.

Vous avez fait assez de mal aux relations humaines et à la démocratie.



TAKE THE MONEY AND RUN https://t.co/OBDvy4Nxjb — thomas snegaroff (@thomassnegaroff) March 19, 2018

Après ces révélations, des utilisateurs du réseau ont lancé le hashtag #DeleteFacebook, invitant les internautes à supprimer leur compte Facebook pour protester contre l’utilisation de leurs données.

