On a vraiment cru que Filip Krajinovic irait jusqu’au bout, et puis l’invité surprise de cette finale du Masters 1000 de Bercy a fini par craquer. Jack Sock, solide à défaut d’être génial, a remporté dimanche face au Serbe le quatrième titre de sa carrière, son premier dans un tournoi de ce niveau. L’Américain - le premier à gagner ici depuis Andre Agassi en 1999 - s’est imposé en trois sets (5-7, 6-4, 6-1).

A stunning run from @JackSock concludes with his first Masters 1000 title and a spot in the Top 10. 👏💪#RolexPMasters pic.twitter.com/xAumSX7phn