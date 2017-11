VIDEO. Tournoi de Bercy: Le coach de Krajinovic fait tomber le tee-shirt sur la balle de match de son joueur

Le coach de Krajinovic a fait tomber le tee-shirt à Bercy. — Capture d'écran Tennis TV

Quand il a pris le micro sur le central, juste après sa victoire en demi-finale du Masters de Bercy, Filip Krajinovic n’a pas hésité à dire que c’était le plus beau jour de sa vie. Si ça aurait pu passer pour de la com' bien placée, on commence à en douter en voyant la réaction de son coach, placé durant le match juste derrière le court, dans la tribune VIP. Sur la balle de match de son poulet, Petar Popovic a carrément explosé, au point de faire tomber le tee-shirt et de finir torse poil. Heureusement qu’on n’est pas à Wimbledon. Mais ça va, à Bercy on est à la cool.