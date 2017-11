EN DIRECT. Masters de Bercy: Benneteau va cravacher pour s'offrir SA finale... Suivez le live Benneteau-Sock avec nous...

Salut bande de tennix ! Bienvenue à Bercy (car oui, à la différence des lives de foot, là on est en direct de l’AccorHotels machin chose) pour suivre cette demi-finale entre Julien Benneteau et l’Américain Jack Sock. On attendait un bon parcours des Français pour ce dernier Masters 1000 de la saison, mais si on avait dû miser une petite pièce, on va pas s’mentir, c’est pas sur la Bennet' qu’on l’aurait mise. Et pourtant. Les Tsonga, Pouille, Gasquet ou autre Mannarino sont sortis trop tôt du tournoi et c’est donc le Bressan qui va porter haut les couleurs de la France cet aprem. Après avoir battu Jo, Goffin et Cilic (dans une salle en fusion hier soir), Benneteau va jouer une place en finale contre Jacques Chaussette. Quoi qu’il adviendra de ce match, on va vivre un beau moment de tennis dans une ambiance de dingo. Ne ratez pas ça !

>> On se retrouve sur les coups de 15h-15h30 pour vivre la demi-finale Benneteau-Sock.