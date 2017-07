VIDEO. Point Godwin: Un spectateur balance un «Sieg Heil» sur le terrain pendant un match de tennis

Ce sont des images qu’on n’aime pas (du tout) voir. Celles d’un spectateur visiblement dérangé qui a pénétré sur le central du Tournoi de Bastadlors de la demi-finale entre David Ferrer et Fernando Verdasco, sans aucune réaction des services de sécurité.

ICYMI: Ferrer-Verdasco SF interrupted in Båstad by a Nazi spectator running on court shouting ‘Sieg Heil!’ #tennis pic.twitter.com/Fks73HuTpZ