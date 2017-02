Sport

RUGBY Les Bleus ont encore perdu en Irlande samedi...

Bernard Laporte avant le match entre la France et l'Ecosse le 12 février 2017. - CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

R.B.

Le boss monte en première ligne. Au lendemain de la défaite du XV de France en Irlande samedi (19-9), le président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte est l’invité de l’émission Stade 2 dimanche en fin d’après-midi. Et ça devrait déménager, puisqu’il a annoncé des « mesures fortes » sur son compte Twitter.

À 17h50 je serai invité dans Stade 2 et ferai des annonces fortes pour le XV de France — Bernard Laporte (@BernardLaporte_) February 26, 2017

Elu en décembre, Laporte va-t-il annoncer l’éviction de Guy Novès, nommé sélectionneur des Bleus par son prédécesseur à la tête de la FFR, Pierre Camou ? Avant le début du Tournoi des six nations, l’ancien manager de Toulon avait donné le ton dans L’Equipe. « Ce n’est plus possible de finir cinquième et d’entendre comme avant : "Vous verrez, à la Coupe du Monde, c’est là qu’on fera les comptes". » Et pour l’instant, les Bleus sont cinquièmes avec deux revers en trois rencontres.

