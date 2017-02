Sport

RUGBY Clairement, ce match va dire si la France aura réussi son Tournoi ou pas...

L'année dernière, la France avait battu l'Irlande au Stade de France (10-9). - Michel Euler/AP/SIPA

N.C.

IRLANDE - FRANCE : 0-3 (1ère période en cours)

18e: ESSAI REFUSE. Mais c'est pas vrai, il est maudit Lamerat sur ce Tournoi... Pénalité pour les Bleus, quand même, parce qu'on revient à l'avantage qui était en cours sur l'action.

18e: Enfin, normalement... Owens demande la vidéo pour revoir un jeu de main un peu limite de Fickou juste avant la donner à Lamerat, apparemment.

18e: MAIS OUI L'ESSAI !! Lamerat qui plante après une super séquence des Bleus !

16e: Les Irlandais pénalisés... On décide de reprendre une mêlée. Cojones time.

15e: Hop hop hop la mêlée à 5m pour la France. L'arrière irlandais s'est bien planté sur ce long coup de pied de Spedding. Allez elle est belle cette occas' !

12e: Et Lopez qui met la pénalité. 3-0 FRA. Ça récompense un début de match hyper sérieux des Bleus.

11e: La voilà la première, et elle est Française ! Baptiste Serin qui feinte la passe et qui s'infiltre plein champ, il est stoppé à l'entrée des 22. Pénalité pour les Bleus.

9e: Ça se bastonne de ouf en ce début de match. Aucune situation dangereuse à noter, du coup. Même pas une toute petite.

7e: C'est mauvaise langue. Mais c'est pas forcément faux.

6e: Mais oui Loulou Picamoles qui va gratter ce ballon dans le ruck. Si on commence à pas faire de fautes et en plus à piquer des balles, on va pouvoir parler.

5e: Les Irlandais raffolent des chandelles, par contre. Je vous dis pas la pression à l'impact à la retombée. J'y mettrais pas mon petit doigt.

3e: On a clairement choisi le combat au sol des deux côtés, en ce début de match. On n'est pas là pour balancer des longs ballons dans les 22 adverses.

1ère: C'EST PARTI ! Camille Lopez au coup de pied.

17h49: Double ration d'hymne pour l'Irlande, comme à chaque match de rugby. D'abord «l'Amhrán na bhFiann», qui est l'hymne officiel. Et puis «l'Ireland's Call», joué lors des matchs qui réunissent les quatre provinces du pays. #PointHistoire

17h47: Côté irlandais, suivez bien ce joueur >> CJ Stander. Un troisième ligne de 115 kg qui marque essai sur essai depuis qu'il est arrivé dans cette sélection (il est d'origine sud-africaine). L'une des références mondiales à ce poste.

17h45: Alors que Guilhem Guirado est en train de présenter les Bleus au président irlandais, Michael Higgins. «Do you know Baptiste Serin?»

17h43: En tout cas, match très important pour le XV de France, je le répète. Il est grand temps de gagner avec la manière, histoire de basculer pour de bon dans une autre dimension.

17h40: Sachez au fait que l'Ecosse a tapé le pays de Galles un peu plus tôt dans l'aprem. 29-16, deux essais pour les Ecossais, qui confirment leur bon début de Tournoi.

17h37: Comme d'habitude, les commentaires sont ouverts, rien que pour vous. Alors n'hésitez pas.

17h34: Si jamais vous voulez vous mettre dans les conditions du direct.

17h32: Coup d'envoi dans 20 minutes les loulous.

17h30: Parce qu'en vrai, on risque de bien souffrir cet aprem à l'Aviva Stadium. Même si on espère du jeu et, enfin, de l'efficacité. Un truc qui valide tout ce que Novès a mis en place, quoi.

17h28: Vous aurez noté côté français le grand retour de Yoann Huget en tant que titulaire, à la place de Vakatawa, blessé pour ce match. L'ailier était de la dernière victoire en date des Bleus en Irlande, en 2011. On va prendre ça pour un signe encourageant.

17h26: Pour commencer, un petit rappel des compositions.

France >> Spedding - Huget, Lamerat, Fickou, Nakaitaci - (o) Lopez, (m) Serin - Gourdon, Picamoles, B. Le Roux - Maestri, Vahaamahina - Slimani, Guirado (cap), Baille

Irlande >> R. Kearney - Earls, Ringrose, Henshaw, Zebo - (o) Sexton, (m) Murray - S. O'Brien, Heaslip, Stander - Toner, D. Ryan - Furlong, Best (cap), J. McGrath

17h25: Allez c'est l'heure de se plonger dans cette rencontre.

17h00: On se retrouve dans une petite demi-heure pour la prise d'antenne de ce live. A tout à l'heure.

17h00: Et puis ce petit pap sur les Irlandais qui trouvent que les Bleus jouent vraiment bien ces derniers temps. Un peu plus et ils mettraient la France favorite cet aprem...

17h00: Pour patienter un peu, je vous propose un peu de lecture maison avec ce papier sur Rémi Lamerat, un des Français les plus en vue sur ce Tournoi (malgré du gâchis à la finition !). Le mec s'est quand même fait deux fois les croisés en début de carrière, on vous dit comment il a fait pour arriver au plus haut niveau quand même.

17h00: Ça fait plus de trois ans que les Irlandais n'ont pas perdu chez eux dans le Tournoi. Et je vous rappelle au passage qu'ils ont battu les Blacks il y a quelques mois, alors que les Néo-Z restaient sur 18 victoires d'affilée. Juste pour dire que les Bleus auront fort à faire aujourd'hui.

17h00: Et oui, l'Irlande c'est très TRES costaud. Plus que l'Angleterre, même, malgré leur défaite en Ecosse en ouverture. En plus avec le retour de Sexton, les Verts sont au grand complet.

17h00: SALUT TOUT LE MONDE ! Comment ça va ? Prêts à envoyer du jeu au large et à plaquer de l'Irlandais ? J'espère, parce que ça va être très chaud cet aprem à Dublin.

Un combat, un vrai. Le XV de France se rend à Dublin, ce samedi, pour affronter l’Irlande lors de la 3e journée du Tournoi des Six Nations. Un gros défi et une rencontre très importante, qui décidera du bilan que l’on tirera de cette compétition. Parce qu’après une défaite en encourageante en Angleterre et un succès poussif contre l’Ecosse, les Bleus a besoin d’une belle victoire avec la manière pour réellement asseoir son projet de jeu. Et, pour ne rien gâcher, rêver encore à une victoire dans le Tournoi.

>> Venez suivre ce match avec nous, ça va bastonner fort et les Bleus auront bien besoin de vous.

