FOOTBALL Le défenseur central parisien devra faire l'impasse sur l'un des matchs les plus importants de cette fin de saison...

Thiago Silva ne pourra pas compter sur l'aide de Marquinhos, blessé - FRANCK FIFE / AFP

W.P.

Décidément, rien ne va au PSG depuis le cauchemar de Barcelone. Entre les problèmes qui se multiplient en internes, les vidéos de Ben Arfa et maintenant l’affaire Odsonne Edouard, les Parisiens ne savent plus où donner de la tête. Et ce n’est pas fini. L’Equipe annonce jeudi après-midi que le Brésilien Marquinhos sera forfait pour la finale de la Coupe de la Ligue.

Le défenseur central parisien souffrirait d’une gêne musculaire et ne devrait pas être rétabli pour le match de samedi soir contre l’AS Monaco. D’après le quotidien sportif, c’est Presnel Kimpembe, récemment victime d’une déchirure mais déclaré apte - au même titre que Meunier - qui sera aligné au côté de Thiago Silva dans l’axe de la charnière du PSG.

Reste à savoir si le jeune défenseur sortira le même match que contre Barcelone.

