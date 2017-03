Chers supporters parisiens. Face aux critiques que j'ai subi après ma vidéo, j’ai voulu réagir avec de l’auto-dérision en publiant une parodie qui m’a fait rire, réalisée par un supporter de l’OM. Certains en ont été heurtés et je le regrette. Je vous présente mes excuses. J’aime profondément le PSG et vous le savez...

A post shared by Hatem Ben Arfa (@hatembenarfaofficiel) on Mar 30, 2017 at 3:57am PDT