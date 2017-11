Equipe de France: La liste de Deschamps avec Martial et Fekir (normalement)

Nabil Fekir va faire son retour en équipe de France. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Les critiqueurs ne vont pas pouvoir critiquer, a priori. Selon toutes les informations concordantes et confirmées à la fois pas le FBI, la Nasa, et les services secrets Nords-Coréens, qui sont rarement d’accord, pourtant, Nabil Fekir et Anthony Martial devraient faire partie de la liste des 24 qui sera communiquée par le sélectionneur pour les deux matchs amicaux face au Pays de Galles et à l’Allemagne, jeudi en début d’après-midi.

Le Lyonnais, auteur d’un début de saison assez monstrueux (déjà 10 buts et 4 passes décisives), et le Mancunien, désormais très à l’aise dans son rôle de "supersub" à Manchester, profiteraient de l’absence de Thomas Lemar (blessé hier en Turquie) et de Dimitri Payet, lui aussi embêté par une petite blessure depuis dix jours. Pour le reste, rien de bien nouveau, même si une surprise n’est pas à exclure au poste d’arrière-droit, où la forme chancelante de Sidibé pourrait ouvrir de nouvelles possibilités.