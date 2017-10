Equipe de France: «C'est le meilleur, il n'y a pas photo», Le Graët annonce la prolongation de Deschamps jusqu'à l'Euro 2020

C’était une conférence de presse annoncée au dernier moment, au point que certains imaginaient un revirement de la Fédération au sujet de Karim Benzema. Noël Le Graët a été moins inventif. Le président de la FFF a simplement annoncé, comme c’était pressenti depuis plusieurs semaines, la prolongation de contrat de Didier Deschamps pour deux ans supplémentaires, jusqu’à la fin de l’Euro 2020.

« On vient de se qualifier, et ce n’est pas aussi facile qu’on imagine. L’équipe de France progresse avec Didier. on a été au Brésil (quarts de finale), on a fait la finale de l’Euro, je veux lui donner la chance de disputer une nouvelle Coupe du monde et un nouveau championnat d’Europe. Pour moi c’est le meilleur, il n’y a pas photo, il réussit parfaitement bien, il travaille énormément ».