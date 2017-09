VIDEO. PSG-Bayern Munich: La merveille de Cavani, la roulette de Mbappé...Revivez les buts parisiens pas moches du tout

Edinson Cavani marque le second but parisien — AFP

On attendait cette soirée avec une impatience difficilement contenue, et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on n’a pas été déçus. Souvent dominé dans le jeu, au moins jusqu’à l’heure de jeu, le PSG a fait parler son attaque de feu, sans doute la meilleure du monde aujourd’hui, pour faire exploser le Bayern Munich (3-0).

Cela a commencé rapidement, dès la 2e minute, avec une conduite de balle en diagonale de Neymar qui a magnifiquement servi Daniel Alves, seul au second poteau.

Le deuxième but est encore plus beau, aux alentours de la demi-heure de jeu. Passe en profondeur de Dani pour Mbappé, remise en retrait dans le bon timing pour Cavani, et superbe frappe enroulée de l’Urugayen.

Neymar a longtemps raté des occasions énormes, mais il a fini par marquer son petit but aussi, en arrachant un ballon à la défense bavaroise après un énorme slalom de Mbappé. Alaba va se souvenir longtemps de cette roulette qui l’a envoyé valser de l’autre côté du périph.