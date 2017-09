EN DIRECT. PSG-Bayern: Neymar à la passe, Alvès à la finition...C'est déjà joga bonito au Parc...

Un mois qu’on attend ça, depuis le tirage au sort, en fait. Le premier grand défi du nouveau PSG, celui de Neymar et Mbappé. Un défi aussi sportif que philosophique entre le nouveau riche parisien et le vieil aristocrate allemand, qui n’aime pas trop partager les lingots. Si on aimerait assister à un combat de catch entre Uli Hoeness et Nasser Al-Khelaïfi pour régler ça une bonne fois pour toutes, le combat au niveau de la pelouse devait avoir une belle gueule aussi. La MCN d’un côté, Tolisso, Ribéry, Coman et Ancelotti de l’autre, la soirée devrait aussi intéresser Deschamps… et tous ceux qui comptent dans l’Europe du foot. C’est le moment d’envoyer un message.