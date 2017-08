Mercato: Kylian Mbappé pas dans le groupe de Monaco pour affronter Metz

Kylian Mbappé face à Dijon — AFP

Toujours pas de Kylian Mbappé ce week-end avec Monaco. Alors que son possible transfert à Paris semble se compliquer, l'attaquant de 18 ans n'a pas été retenu dans le groupe par son entraîneur Leonardo Jardim pour affronter Metz vendredi. Il avait déjà été sur le banc dimanche, sans entrer en jeu, face à Dijon.

Jeudi, en conférence de presse, Jardim avait évoqué le cas Mbappé: « Jamais on ne punit nos joueurs, explique-t-il. Ce mot n’est pas adapté. On peut dire "protéger", un mot plus adapté. Quand il se passe autant de choses autour d’un gamin de 18 ans, c’est notre responsabilité de le protéger ». A ce niveau-là, on parle d'une protection maximale.