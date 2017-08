Monaco: Mbappé sur le banc en Ligue 1? Jardim promet que c'était pour «le protéger», et pas le punir

FOOTBALL On connaît cette théorie, Leonardo...

Kylian Mbappé — LIONEL URMAN/SIPA

Dans le game du mercato, Kylian Mbappé a rapidement pris la relève du feuilleton Neymar. Son possible départ au PSG a retourné les journaux, tabloïds et autres comptes Twitter spécialisés. Surtout, il a coûté au jeune attaquant sa place de titulaire lors de la deuxième journée de Ligue 1 contre Dijon. Mais pour Leonardo Jardim, il ne s’agissait pas d’une punition, non.

💬 @leonardojjardim : "Mbappé puni ? Non pas du tout, c’est notre devoir de le protéger en ce moment." #FCMASM pic.twitter.com/T2dzROtQgp — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 16, 2017

« Jamais on ne punit nos joueurs. Ce mot n’est pas adapté. On peut dire « protéger », un mot plus adapté. Quand il se passe autant de choses autour d’un gamin de 18 ans, c’est notre responsabilité de le protéger », a dit le technicien portugais lors de la conférence de presse préalable au déplacement de Monaco à Metz, vendredi pour la 3e journée du championnat de France.

La superbe punchline de Jardim sur les journalistes

L’entraîneur a redit que la décision de ne pas le faire jouer à Dijon « était une décision du club ». « C’est-à-dire : moi, Vadim (Vasilyev) et le directeur sportif (Antonio Cordon), a-t-il précisé. C’est toujours pour protéger le groupe, le joueur et le club. »

Mais que sous-entend Jardim lorsqu’il évoque cette « protection » ? « Kylian n’est pas à 100 %, a-t-il répondu. Il n’est pas dans un grand moment de forme. C’est normal, un gamin de 18 ans… Même vous (les journalistes, ndlr), si demain un nouveau journal vous offre un contrat où vous gagnez 15 fois plus, vous taperez moins bien sur les touches de votre ordinateur (sourire). » Génie.