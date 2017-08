Mercato: Kylian Mbappé sur le banc de Monaco contre Dijon, c'est une «décision du club»

Kylian Mbappé face à Dijon — AFP

La décision de ne pas faire jouer l'attaquant français Kylian Mbappé, sollicité par le Paris SG, à Dijon dimanche (victoire 4-1), était «une décision du club», a assuré l'entraîneur de Monaco Leonardo Jardim en conférence de presse. «C'est une décision du club de ne pas lui faire débuter le match, poursuit-il. Par la suite, la rencontre s'est déroulée de manière facile et j'ai donné l'opportunité à d'autres joueurs afin de faciliter la construction de notre effectif. Si des joueurs ne jouent pas maintenant... Dans les prochains mois, avec la Ligue des Champions, nous aurons besoin de tout le monde. Il faut donner du rythme à ceux qui ne sont pas souvent utilisés».

Alors que la moitié de son équipe est partie et que l'autre est courtisée, l'entraîneur de Monaco s'est montré plutôt serein. «Bien sûr, les joueurs partent car ils ont de grosses qualités, ils amènent de grosses plus-values mais notre objectif est de travailler avec ceux qui restent et qui ont aussi beaucoup de qualités. Ils le démontrent avec ces deux premiers matches. Nous tentons de continuer sur la maîtrise du jeu. Je crois que face à Dijon, c'était bien. La saison dernière, nous n'avions pas gagné ici et j'avais insisté sur cela. C'était un défi que j'avais lancé aux joueurs: gagner à Dijon».