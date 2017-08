VIDEO. Premier League: 13 ans après, Wayne Rooney fête son retour à Everton avec un beau but

Wayne Rooney à Everton — SIPA

L'histoire est belle pour Wayne Rooney. Treize ans après avoir quitté Everton pour Manchester United, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection anglaise a signé son retour dans son club formateur avec un joli but face à Stoke City.

🇬🇧💥 HISTORIQUE ! Le "premier" but de Wayne Rooney en #PL avec #Everton ... depuis plus de 13 ans 🔥🔥 Et à Goodison Park ... SUPERBE ! 😍👌 pic.twitter.com/b9aIklsEDK — SFR Sport (@SFR_Sport) August 12, 2017

Important en plus, puisqu'il permet aux Toffees de s'imposer dans ce premier match de la saison et donc de rejoindre le wagon des clubs en tête de la Premier League. Et il permet aussi à Rooney se prendre une petite revanche, lui qui n'a quasiment pas vu la pelouse l'an passé avec Manchester United.