EN DIRECT. Mercato: Bacca proche de l'OM... Verratti et le PSG saison 4, episode 23...

11h22: Et si Verratti partait (finalement?)

Si vous commencez à en avoir marre du feuilleton Verratti, c'est sans doute ce que son agent cherche: que ses supporters et le PSG finissent par dire "bon allez, ça me gonfle, qu'il se barre". Sauf que NAK est têtu et que ce n'est pas gagné. Bref, selon l'Equipe, malgré sa vidéo d'excuses récentes, le milieu de terrain parisien n'a pas renoncé à signer au Barça. Et surtout, le Barça est prêt à tout pour le faire venir, y compris jusqu'à attendre fin août. Bref, si vous avez marre, ce sera encore pire dans quelques semaines.

