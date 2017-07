VIDEO. Ajax: Le soutien incroyable de tout un peuple à la famille de Nouri, victime d’un malaise cardiaque

FOOTBALL Les joueurs et les supporters ont accueilli la famille au club…

La famille de Nouri avec les supporters de l'Ajax — Capture d'écran Ajax

Ca peut paraitre cliché, comme ça, mais trouver quelque chose qui réunit plus que le football, ce n’est pas évident. Les funérailles du petit Bradley, décédé d’un cancer à l’âge de 6 ans, ont amassés des milliers de personnes à Sunderland. L’hommage rendu à Abdelhak Nouri à Amsterdam a été tout aussi touchant.

Victime d’un malaise cardiaque lors d’un match amical en Autriche la semaine passée, le jeune joueur de 20 ans formé à l’Ajax présente des «lésions cérébrales graves et permanentes, une grande partie de son cerveau ne fonctionne plus et (...) les chances de rétablissement de ces fonctions cérébrales cruciales sont nulles», précisait le club dans un communiqué.

Nouri, surnommé Appie, a été rapatrié dans un hôpital d’Amsterdam. Sa famille et ses coéquipiers, à leur retour dans la capitale des Pays-Bas, ont été accueilli par des milliers de fans du club venus leur apporter leur soutien.

Sous les applaudissements et les chants « Appie we love you », les parents d’Appie se sont effondrés en larmes dans les bras des supporters. Ses coéquipiers, eux, pleuraient toutes les larmes de leur cœur en accédant au siège social du club.