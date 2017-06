VIDEO. Football: Le Barça pas cool avec Messi pour ses 30 ans

Lionel Messi lors de Barcelone-Eibar le 21 mai 2017. — Bagu Blanco/BPI/Shutter/SIPA

Les cadeaux d'anniversaire, c'est parfois à double tranchant, et c'est d'ailleurs pour ça, qu'à titre personnel, j'en fais le moins possible. Bref, on n'est pas là pour parler de moi mais de la drôle d'idée du Barça, qui a voulu bien faire en publiant une petite vidéo d'hommage à Lionel Messi à l'occasion de ses 30 ans.

Avant de cliquer, on s'attendait à une énième complile mignonette des meilleurs actions du meilleur joueur de l'histoire complété de quelques vidéos de jeunesse inédites, mais c'était une fausse piste. On a eu en fait droit à une évolution des coupes de cheveux de Messi depuis qu'il a débuté avec l'équipe première. Autant vous dire qu'il y a du déchet.