FOOTBALL Une semaine après un match aller forcément tronqué, les joueurs du Borussia assurent qu'ils attaquent ce match retour avec une motivation toute nouvelle...

Marco Reus en conférence de presse à la veille de Monaco-Dortmund en quart de finale retour de Ligue des champions, le 18 avril 2017. - VALERY HACHE / AFP

Nicolas Camus Twitter

De notre envoyé spécial à Monaco,

Le souvenir est encore frais, évidemment. Un peu trop même pour certains joueurs, qui avouent avoir du mal à trouver le sommeil. Une semaine après les explosions visant le bus de Dortmund, sur la route les menant au quart de finale aller face à Monaco, les Allemands sont toujours marqués. Mais au moins ils sont prêts, cette fois, à disputer un match de foot. Pas comme mercredi, quand ils avaient perdu 3-2 à peine 24 heures après ces événements.

« On a évacué, on s’est stabilisés au niveau des émotions, a assuré le coach Thomas Tuchel en conférence de presse, ce mardi. On aborde ce match avec une pleine concentration. Ce qui s’est passé nous a rapprochés, rendus plus fort. Je suis convaincu qu’on est capable de passer. »

Même discours chez Marco Reus. A la question de savoir si lui et ses coéquipiers avaient peur de jouer un match, l’attaquant du Borusssia, de retour de blessure, a répondu par la négative. « Peur, non, je ne crois vraiment pas. Ça nous fait même du bien de jouer, de ne pas être à la maison. Ça nous fait penser à autre chose, a-t-il déclaré.

« Faire une prestation qui représente ce qu’est vraiment notre équipe »

« Un tel événement, ça peut aussi vous donner plus d’énergie, a-t-il ajouté. C’est le but pour demain [mercredi]. On veut montrer nos qualités, faire une prestation qui représente ce qu’est vraiment notre équipe. » Soit une équipe joueuse, capable cette saison de gagner des matchs 6-2 (contre le Bayer Leverkusen) ou 8-4 (face au Legia Varsovie). On n’ira sûrement pas jusque-là mercredi soir, mais marquer au moins trois buts à Monaco, ça, elle sait qu’elle en est capable.

