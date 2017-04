Sport

FOOTBALL Atmosphère forcément particulière au Signal Iduna Park ce soir...

Ousmane Dembélé en compagnie de Marco Reus, lors du festival de Dortmund face au Legia Varsovie (8-4), le 22 novembre 2016.. - M. Meissner / AP / Sipa

DORTMUND - MONACO : 0-0 (1ère période en cours)

12e: Mais NON Lemar, t'es tout seul comment tu peux foiré cette tête à ce point !! Le centre de Touré était parfait.

11e: Et voilààà fallait que je le dise pour que le Gabonais parte dans le dos de Jemerson et allume une grosse mine ! Juste au-dessus, heureusement.

10e: Point positif, les Monégasques ne laissent pas Dembélé et Aubam prendre de la vitesse pour l'instant. Et c'est très bien comme ça.

8e: Haha. Mais il a montré qu'il savait s'y prendre avec les jeunots contre City, le pirate.

Le match dans le match : Dembele vs Raggi. Ferrari vs Fiat 500. — William Pereira (@WillyTheKiid) April 12, 2017

6e: Petit rythme tout de même. Ce match n'est pas encore tout à fait parti.

5e: Ooooh ce retour de Glick dans les pieds d'Aubameyang. Magnifique. Il était lancé P-E.

3e: C'est parti dans une belle petite ambiance. Par contre Monaco n'en touche pas une pour le moment. On attend avec impatience le premier ballon en profondeur pour Mbappé.

1ère: ALLEZ GOOOO. Bon match messieurs.

18h44: Toute en sobriété le mur.

18h44: Petite précision pour la compo de Dortmund. J'ai dit tout à l'heure qu'ils seraient en 4-4-2, en fait ils vont jouer à trois derrière. Avec a priori le trio «Ligue 1» Aubam-Guerreiro-Dembélé en attaque.

18h43: ♪♫♪♫ Ils sont les meilleurs... ♪♫♪♫

18h41: Les joueurs entrent sur la pelouse. ENORME tifo des supporters allemands, qui recouvre tout le mur jaune.

18h38: Magnifique ces chants... Bon allez on va essayer de se mettre dedans là. J'avoue avoir un peu de mal pour l'instant. En plus il fait encore jour, on est pas vraiment en mode «soirée de Ligue des champions». C'est bizarre.

18h35: H - 10 minutes. Les joueurs sont rentrés au vestiaire. On passe de la musique dans les tribunes, à base de «you never walk alone». C'est beau.

18h31: Petit top à la vachette sur le sondage... Une majorité de «non c'est pas une bonne idée» pour le moment, mais c'est très serré (46% contre 43%).

18h27: Je vous précise qu'on livera bien sûr Bayern-Real dans la foulée de ce match. On va bouffer du foot ce soir, espérons que ce soit du bon !

18h24: Ouais, l'ambiance va être vraiment particulière sur le terrain...

18h20: Ah oui au fait, il y a eu quelques changements dans le programme de la Ligue 1 pour ce week-end. Monaco devait recevoir Dijon samedi à 17h, son match a été décalé à 20h. En échange, c'est Nice-Nancy qui aura lieu dans l'aprem. Comme ça vous savez tout.

18h16: Je vous parlais tout à l'heure de l'aspect psychologique dans cette rencontre. Si vous ne l'avez pas lu, je vous (re)propose cet article écrit ce matin chez nous.

18h13: Si on a de nouvelles infos sur l'enquête, je vous tiendrai au courant hein bien sûr. Je reste aux aguets.

18h10: C'est qu'il y a un match de Ligue 1 important contre Dijon ce week-end...

18h08: D'ailleurs, je vais vous demander votre avis sur la tenue de ce match même pas 24 heures après les faits. Parce que ça m'intéresse, oui oui.

18h05: L'entrée des joueurs du Borussia sur la pelouse...

18h03: Bon bon bon, beaucoup de questions quand même autour de ce match... Principalement, on se demande comment vont l'aborder les joueurs, parce que tout est bouleversé, forcément. Est-ce que les Allemands sont prêts ? Est-ce que les Monégasques vont réussir à jouer à 100% ? Insconsciemment, tu peux te relâcher face à des adversaires qui ont connu un tel trauma. Tout ça reste très flou, alors que c'est un match HYPER important.

18h01: Celle de Dortmund. Je ne sais plus exactement ce qui était prévu hier, parce que ça n'a rapidement plus eu d'importance, mais je crois que c'est la même. En 4-4-2, comme l'ASM.

17h58: On va commencer tout de suite par les compositions d'équipe... Confirmation, toujours pas de Mendy côté Monaco. Raggi et Touré titulaires en défense, Moutinho au milieu.

17h56: SALUT TOUT LE MONDE ! Ou resalut, si vous avez passé la journée dans le coin pour suivre les derniers événements. Après s'être intéressé à l'enquête autour des explosions d'hier, on va passer au match, qui va commencer d'ici une petite heure. Dans quel état d'esprit ? On va voir tout ça.

Après la stupeur et les angoisses provoquées par les attaques du bus du Borussia, place au football. Pas facile de se replonger dans ce match sans évoquer le contexte ultra particulier qui entoure ce quart de finale aller de Ligue des champions entre Dortmund et Monaco, mais il faut bien que la vie, et le foot, continuent. On a appris que Marc Bartra allait bien et comptait mater la rencontre ce soir, ça fait plaisir à savoir. Et sinon ? Ben sinon les deux équipes vont s’affronter dans une rencontre qui sent bon l’Europe et les buts à gogo. On devrait, quoi qu’il arrive sur le terrain, assister à un match plein d’émotion et dans une (très) grosse ambiance.

>> On se donne rendez-vous sur les coups de 18h pour suivre ce match tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur, ça va de soi !

