FOOTBALL Thomas Turchel en veut beaucoup à l'UEFA d'avoir pris la décision de jouer ce match dès mercredi...

Thomas Tuchel, le coach du Borussia, lors de Dortmund-Monaco en quart de finale aller de la Ligue des champions le 12 avril 2017. - Martin Meissner/AP/SIPA

Le Borussia ne digère pas d'avoir dû jouer si vite. L'entraîneur allemand Thomas Tuchel ne s'est pas privé de le faire savoir, mercredi, en critiquant vivement la décision de l'UEFA d'avoir fait jouer à son équipe un match de Ligue des champions 24 heures après un attentat qui a fait un blessé. «Après l'attaque, nous aurions aimé avoir plus de temps pour digérer tout cela. Et on ne nous a pas laissé de temps. On nous a dit, demain vous devez jouer», a-t-il dénoncé après le match perdu contre Monaco 2-3.

«Nous nous sommes sentis ignorés. On ne nous a pas demandé notre avis, ils ont décidé ça à l'UEFA à Suisse. Quelques minutes après l'attaque, on nous a dit qu'on devrait jouer, comme si on nous avait envoyé une canette de bière contre le bus», a-t-il poursuivi. L'UEFA avait décidé mardi soir de ne pas faire disputer le match, mais annoncé en même temps que la rencontre serait reportée à ce mercredi 18h45 (16h45 GMT), soit moins de 24 heures après l'attaque.

«Il s'agit aussi de notre rêve de jouer une demi-finale de Ligue des champions, nous aurions voulu jouer à notre meilleur niveau, être compétitifs», a déploré l'entraîneur, qui avait laissé à tous ses hommes la possibilité de dire qu'ils ne se sentaient pas de jouer mercredi. Aucun joueur ne s'est cependant défilé, a-t-il précisé.

Mardi soir, alors qu'il se rendait au stade, le bus de l'équipe a été touché par trois explosions, qui ont soufflé une vitre à l'arrière. Le joueur espagnol Marc Bartra a été blessé et opéré dans la nuit d'une fracture du poignet. Les enquêteurs travaillaient mercredi sur la piste d'un attentat islamiste.

