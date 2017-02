Sport

FOOTBALL On est loin des provocations du passé, mais la rivalité est toujours profondément installée entre les deux équipes…

Rudi Garcia lors du match aller entre le PSG et l'OM (0-0) au Parc des Princes, le 23 octobre 2017. - MIGUEL MEDINA / AFP

N.C.

L’opposition a été créée de toutes pièces dans les années 90, mais ça ne l’empêche pas de déchaîner les passions. Un match entre l’OM et le PSG reste à part. Il est celui que les joueurs des deux camps ne veulent absolument pas perdre, et que les supporters attendent beaucoup plus que les autres. Avant le sommet de dimanche soir au Vélodrome, on a compilé quelques phrases dégotées ces derniers jours. Loin des provocations du passé, mais qui participent à entretenir une certaine idée de la rivalité.

>> A lire aussi: Colombie, McDo et jambe cassée, à la rencontre de trois héros méconnus du Classico

Jacques-Henri Eyraud, président de l’OM (dans La Provence) : « Il y a [à Marseille] une passion que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Certainement pas à Paris ».

Rudi Garcia, coach de l’OM (conférence de presse) : « Il faudra calmer mes joueurs, ils sont déjà à fond ».

Marquinhos, défenseur du PSG (conférence de presse) : « C’est un match spécial. On l’aborde avec la même détermination et la même envie que contre Barcelone ».

Habib Beye, ancien capitaine de l’OM (20 Minutes) : « Cette pression, quand on la prend sur ces épaules, quand on en fait quelque chose de positif… Elle vous transforme ! »

FACEBOOK LIVE. OM-PSG: Avant le Classico, venez poser vos questions à Habib Beye https://t.co/qP3k5cXyoP pic.twitter.com/96eNCBxSZg — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) February 23, 2017

William Vainqueur, milieu de l’OM (Onze Mondial) : « A Paris, il y a beaucoup de monde qui supporte Marseille. C’est depuis que les Qataris sont arrivés que les gens commencent à dire "je suis supporter du PSG". Mais à la base, il y a toujours eu des gens pour l’OM en région parisienne. Et j’en fais partie ».

Patrice Evra, défenseur de l’OM (beIN Sports) : « Peut-être que leur équipe est meilleure que la nôtre. Mais ils ne pourront pas être plus affamés que nous. Marseille aura plus faim que le PSG. Et si c’est le contraire, je dirai à mes coéquipiers que l’on n’a pas fait notre job ».

[INTERVIEW] Patrice Evra : "Je ne pouvais pas refuser Marseille"https://t.co/vLsiv8bZJv — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 24, 2017

Unai Emery, coach du PSG (conférence de presse) : « On m’a dit comment c’était à Marseille. Des supporters sont venus hier [vendredi] pour nous encourager et montrer l’importance du match. C’est bien que des supporters soient venus parler aux joueurs. On veut leur donner cette victoire ».

Mots-clés :